Военные части не хотели брать на службу - решение суда

Работник ТЦК с военнообязанным. Иллюстративное фото: Телеграф

В Житомирской области судили мужчину, который отказался от мобилизации. Он пояснил, что его уже не раз доставляли в ТЦК, где отказывались брать на службу.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В сентябре военнообязанного признали годным к мобилизации и вручили повестку, но он не явился в ТЦК. Во время суда мужчина признал вину и пояснил, что в течение 2022-2023 годов его неоднократно вызывали работники ТЦК и доставляли в воинские части, где мужчину "отказывались брать".

По словам военнообязанного, он ухаживает за отцом, который имеет вторую группу инвалидности, поэтому отказался от мобилизации. В то же время военкомат подтвердил неоднократное прибытие мужчины в ТЦК.

Решение суда

Однако суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года.

Напомним, на Полтавщине судили мужчину, который уклонился от мобилизации, "потому что боялся".

А на Одесчине наказали военного, который сбежал со службы из-за семейных обстоятельств.