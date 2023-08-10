Зарплати в ЗСУ — на які суми мають право українські захисники

Українські військові. Фото: google.com

Український уряд ухвалив постанову, покликану унормувати питання щомісячних доплат для військовослужбовців. Йдеться про доплати у 30 тис. грн для силового блоку.

Новини.LIVE розповідають, на які виплати мають право бійці.

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Відповідно до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", після скасування доплат військовим, які перебувають у тилу, запрацювали нові умови служби та оплати для українських бійців. Так, ті, хто беруть участь у бойових діях, отримуватимуть нові виплати від 30 тисяч грн та значно більшу відпустку.

Таких доплат не буде лише для військових, які не перебувають на передовій. Натомість підвищили мінімальну зарплату військових до 20,1 тис. гривень, а якщо йдеться про Держслужбу з надзвичайних ситуацій та Нацполіцію — 17 тис. гривень.

Суми доплат для військових

Відповідно до українського законодавства, передбачені такі доплати військовослужбовцям:

100 тис. гривень:

військовим, які перебувають у полоні, на території нейтральних держав чи зниклим безвісти;

військовослужбовцям, котрі проходять реабілітацію після поранення у відпустці чи перебувають на стаціонарному лікуванні;

родинам загиблого військового, у місяць, коли було констатовано смерть.

50 тис. гривень:

керівникам, які безпосередньо виконують бойове завдання у складі свого підрозділу.

30 тис. гривень:

військовим протиповітряної оборони;

військовим, які несуть бойові чергування (на блокпостах);

тим, хто здійснює забезпечення Сил оборони.

Інші надбавки для військовослужбовців:

20-100 тис. гривень:

військовим за вислугу років (залежить від стажу, звання та заслуг перед Батьківщиною);

15-30 тис. гривень:

керівному складу та інструкторам;

6 тис. гривень:

українським строковикам;

2,35 тис. гривень:

курсантам вищих навчальних закладів, за умови що до зарахування на навчання вони не проходили військову службу.

Нові відпустки для військових

Також змінені періоди відпусток для військовослужбовців під час дії воєнного стану:

всі військові — частина щорічної відпустки 30 днів (зараз — 10 днів);

курсанти — канікулярна відпустка 10 днів зимова та 20 днів літня (зараз немає, у мирний час зимова — 15, літня — 30);

військовослужбовці строкової служби — 30 днів (зараз нема, у мирний час — 10 днів).

Що ще варто знати

Нагадаємо, депутати Верховної Ради України схвалили закон щодо виплат військовослужбовцям під час дії воєнного стану. Законопроєкт №9342 у другому читанні отримав підтримку 311 депутатів.

Також ми писали, що грошову допомогу в Україні виплачують тим, хто внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для них передбачена фінансова підтримка у сумі 16 тис. грн.