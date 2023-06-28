Військовий призов - термінникам та курсантам додатково доплачуватимуть

Курсанти на шикуванні. Фото: Військовий інститут танкових військ НТУ "ХПІ"

Депутати Верховної Ради України схвалили закон щодо виплат військовослужбовцям під час дії воєнного стану. Законопроєкт №9342 у другому читанні отримав підтримку 311 депутатів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Новий закон забезпечує юридичне обґрунтування щомісячних додаткових виплат військовослужбовцям, які виконують завдання (від 30 000 до 100 000 гривень), тим, хто через поранення переведено під управління свого командира (20 100 гривень), строковикам (6 000 гривень), курсантам (2350 гривень), а також інструкторам (від 15 000 до 30 000 гривень).

На додаток до цього законопроєкт пропонує нові умови відпустки в період воєнного стану:

всім військовим — 30 днів річної відпустки (замість поточних 10 днів);

курсантам — зимова відпустка на 10 днів і літня на 20 днів (нині відсутня, у мирний час зимова відпустка — 15 днів, літня - 30 днів);

строковикам — 30 днів (нині відсутній, у мирний час - 10 днів).

Крім того, закон передбачає:

заборону на участь у військових діях для мобілізованих солдатів, які не навчені базовим військовим навичкам або не мають бойового досвіду;

вдосконалення процедури направлення військовослужбовців на лікування або звільнення після серйозного поранення та оформлення відповідних документів.

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