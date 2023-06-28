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Украинским военным будут доплачивать: с чем это связано

28 июня 2023 19:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Военный призыв - срочникам и курсантам будут дополнительно доплачивать
Курсанты на построении. Фото: Военный институт танковых войск НТУ "ХПИ"
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Депутаты Верховной Рады Украины одобрили закон, касающийся выплат военнослужащим во время действия военного положения. Законопроект №9342 во втором чтении получил поддержку 311 депутатов.

 Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Новый закон обеспечивает юридическое обоснование ежемесячных дополнительных выплат военнослужащим, которые выполняют задания (от 30 000 до 100 000 гривен), тем, кто из-за ранения переведены под управление своего командира (20 100 гривен), срочникам (6 000 гривен), курсантам (2 350 гривен), а также инструкторам (от 15 000 до 30 000 гривен).

В дополнение к этому, законопроект предлагает новые условия отпуска в период военного положения:

  • всем военным — 30 дней годового отпуска (вместо текущих 10 дней);
  • курсантам — зимний отпуск на 10 дней и летний на 20 дней (в настоящее время отсутствует, в мирное время зимний отпуск — 15 дней, летний - 30 дней);
  • срочникам — 30 дней (в настоящее время отсутствует, в мирное время - 10 дней). 

Кроме того, закон предусматривает:

  • запрет на участие в военных действиях для мобилизованных солдат, не обученных базовым военным навыкам или не имеющих боевого опыта;
  • совершенствование процедуры направления военнослужащих на лечение или увольнение после серьезного ранения и оформления соответствующих документов.

Напомним, ранее мы писали, какие категории мужчин не будут мобилизовать летом 2023 года.

Добавим, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

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