Военный призыв - срочникам и курсантам будут дополнительно доплачивать

Украинским военным будут доплачивать: с чем это связано
Депутаты Верховной Рады Украины одобрили закон, касающийся выплат военнослужащим во время действия военного положения. Законопроект №9342 во втором чтении получил поддержку 311 депутатов.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Что известно про доплаты военным
Новый закон обеспечивает юридическое обоснование ежемесячных дополнительных выплат военнослужащим, которые выполняют задания (от 30 000 до 100 000 гривен), тем, кто из-за ранения переведены под управление своего командира (20 100 гривен), срочникам (6 000 гривен), курсантам (2 350 гривен), а также инструкторам (от 15 000 до 30 000 гривен).
В дополнение к этому, законопроект предлагает новые условия отпуска в период военного положения:
- всем военным — 30 дней годового отпуска (вместо текущих 10 дней);
- курсантам — зимний отпуск на 10 дней и летний на 20 дней (в настоящее время отсутствует, в мирное время зимний отпуск — 15 дней, летний - 30 дней);
- срочникам — 30 дней (в настоящее время отсутствует, в мирное время - 10 дней).
Кроме того, закон предусматривает:
- запрет на участие в военных действиях для мобилизованных солдат, не обученных базовым военным навыкам или не имеющих боевого опыта;
- совершенствование процедуры направления военнослужащих на лечение или увольнение после серьезного ранения и оформления соответствующих документов.
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