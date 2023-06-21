Зарплата у 16 тис. грн — українцям запропонують нову професію

Українські військові на фронті: Фото: REUTERS

В Україні з 1 липня поточного року в рамках експериментального проєкту з'явиться нова професія. Йдеться про ментора, покликаного допомагати ветеранам, які повернулися з фронту.

Про обов'язки ментора розповіла керівниця Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства ветеранів Світлана Березіна, пише Focus.

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Інститут помічника ветерана

За словами чиновниці, проєкт у вигляді інституту помічника ветерана запрацює на Львівщині, Вінниччині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Ключовим завданням менторів стане забезпечення переходу громадян від військової служби до мирного життя. Серед обов'язків:

надання консультацій людям, які повернулися з фронту;

організаційна робота;

представлення інтересів ветеранів,

психологічна допомога.

Оскільки в країні налічується більше як сотня різноманітних пільг для громадян, які повернулися з війни, то помічникам потрібно буде донести цю інформацію та надати алгоритм-маршрут, що потрібно кожному ветерану.

У липні проведуть тренінг для всіх, хто готовий працювати помічником ветеранів. Навчання організують за підтримки міжнародної програми ООН. Зокрема, менторів навчать, як надавати психологічну підтримку людям, які повернулися з фронту.

Роботу помічників вибудують за таким принципом: "послуга йде за ветераном". Завдяки цьому громадянам, які повернулися з війни, не потрібно буде стояти в кілометрових чергах за папірцями.

Один помічник може мати до ста підопічних. Він встигатиме охопити таку кількість ветеранів, адже виконання роботи полегшать планшети.

Зараз уже 38 громад з чотирьох областей зголосилися долучитися до проєкту.

"Після того, як ми проведемо широку інформаційну програму, таких охочих буде набагато більше, все ж таки пропонується конкурентна зарплата — 16 тисяч гривень", — додала керівниця Директорату стратегічного планування та євроінтеграції.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські військові отримують заробітну плату відповідно до посадового окладу, звання та вислуги. До того ж їм виплачують гроші на період лікування, однак поширеною практикою є переводити бійця поза штат та зменшувати зарплату.

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.