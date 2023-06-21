Зарплата в 16 тыс. грн — украинцам предложат новую профессию

Украинские военные на фронте: Фото: REUTERS

В Украине с 1 июля текущего года в рамках экспериментального проекта появится новая профессия. Речь идет о менторе, призванном помогать вернувшимся с фронта ветеранам.

Об обязанностях ментора рассказала руководительница Директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства ветеранов Светлана Березина, пишет Focus.

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Институт помощника ветерана

По словам чиновницы, проект в виде института помощника ветерана заработает во Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Николаевской областях. Ключевой задачей менторов станет обеспечение перехода граждан от военной службы к мирной жизни. Среди обязанностей:

предоставление консультаций людям, вернувшимся с фронта;

организационная работа;

представление интересов ветеранов,

психологическая помощь.

Поскольку в стране насчитывается более сотни разнообразных льгот для вернувшихся с войны граждан, помощникам нужно будет донести эту информацию и предоставить алгоритм-маршрут, который требуется каждому ветерану.

В июле проведут тренинг для всех, кто готов работать помощником ветеранов. Учения организуют при поддержке международной программы ООН. В частности, менторов научат, как оказывать психологическую поддержку вернувшимся с фронта людям.

Работу помощников выстроят по следующему принципу: "услуга следует за ветераном". Благодаря этому гражданам, вернувшимся с войны, не нужно будет стоять в километровых очередях за документами.

Один помощник может иметь до ста подопечных. Он будет успевать охватить такое количество ветеранов, ведь выполнение работы облегчат планшеты.

Сейчас уже 38 громад из четырех областей согласились присоединиться к проекту.

"После того, как мы проведем широкую информационную программу, таких желающих будет гораздо больше, все же предлагается конкурентная зарплата — 16 тысяч гривен", — добавила руководительница Директората стратегического планирования и евроинтеграции.

Напомним, украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшать зарплату.

Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.