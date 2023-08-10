Зарплаты в ВСУ: на какие суммы имеют право украинские защитники
Украинское правительство приняло постановление, призванное нормировать вопросы ежемесячных доплат для военнослужащих. Речь идет о доплатах в 30 тыс. грн. для силового блока.
Новини.LIVE рассказывают, на какие выплаты имеют право бойцы.
Как изменилась система выплат в ВСУ
Согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", после отмены доплат находящимся в тылу военным заработали новые условия службы и оплаты для украинских бойцов. Так, участвующие в боевых действиях будут получать новые выплаты от 30 тысяч грн и значительно больший отпуск.
Таких доплат не будет только для военных, не находящихся на передовой. Вместо этого повысили минимальную зарплату военных до 20,1 тыс. гривен, а если речь идет о Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции — 17 тыс. гривен.
Суммы доплат для военных
Согласно украинскому законодательству, предусмотрены следующие доплаты военнослужащим:
100 тыс. гривен:
- военным, находящимся в плену, на территории нейтральных государств или пропавшим без вести;
- военнослужащим, проходящим реабилитацию после ранения в отпуске или находящимся на стационарном лечении;
- семьям погибшего военного, в месяц, когда была констатирована смерть.
50 тыс. гривен:
- руководителям, непосредственно выполняющим боевое задание в составе своего подразделения.
30 тыс. гривен:
- военным противовоздушной обороны;
- военным, несущим боевые дежурства (на блокпостах);
- тем, кто осуществляет обеспечение сил обороны.
Другие надбавки для военнослужащих:
20-100 тыс. гривен:
- военным за выслугу лет (зависит от стажа, звания и заслуг перед Родиной);
15-30 тыс. гривен:
- руководящему составу и инструкторам;
6 тыс. гривен:
- украинским срочникам;
2,35 тыс. гривен:
- курсантам высших учебных заведений, при условии, что до зачисления на обучение они не проходили военную службу.
Новые отпуска для военных
Также изменены периоды отпусков военнослужащих во время действия военного положения:
- все военные — часть ежегодного отпуска 30 дней (сейчас — 10 дней);
- курсанты — каникулярный отпуск 10 дней зимний и 20 дней летний (сейчас нет, в мирное время зимний — 15, летний — 30);
- военнослужащие срочной службы — 30 дней (сейчас нет, в мирное время — 10 дней).
Что еще стоит знать
Напомним, депутаты Верховной Рады Украины одобрили закон о выплатах военнослужащим во время действия военного положения. Законопроект №9342 во втором чтении получил поддержку 311 депутатов.
Также мы писали, что денежную помощь в Украине выплачивают тем, кто внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны. Для них предусмотрена финансовая поддержка на сумму 16 тыс. грн.