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Зарплаты в ВСУ: на какие суммы имеют право украинские защитники

10 августа 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в ВСУ — на какие суммы имеют право украинские защитники
Украинские военные. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское правительство приняло постановление, призванное нормировать вопросы ежемесячных доплат для военнослужащих. Речь идет о доплатах в 30 тыс. грн. для силового блока.

Новини.LIVE рассказывают, на какие выплаты имеют право бойцы.

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Согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", после отмены доплат находящимся в тылу военным заработали новые условия службы и оплаты для украинских бойцов. Так, участвующие в боевых действиях будут получать новые выплаты от 30 тысяч грн и значительно больший отпуск.

Таких доплат не будет только для военных, не находящихся на передовой. Вместо этого повысили минимальную зарплату военных до 20,1 тыс. гривен, а если речь идет о Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции — 17 тыс. гривен.

Суммы доплат для военных

Согласно украинскому законодательству, предусмотрены следующие доплаты военнослужащим:

100 тыс. гривен:

  • военным, находящимся в плену, на территории нейтральных государств или пропавшим без вести;
  • военнослужащим, проходящим реабилитацию после ранения в отпуске или находящимся на стационарном лечении;
  • семьям погибшего военного, в месяц, когда была констатирована смерть.

50 тыс. гривен:

  • руководителям, непосредственно выполняющим боевое задание в составе своего подразделения.

30 тыс. гривен:

  • военным противовоздушной обороны;
  • военным, несущим боевые дежурства (на блокпостах);
  • тем, кто осуществляет обеспечение сил обороны.

Другие надбавки для военнослужащих:

20-100 тыс. гривен:

  • военным за выслугу лет (зависит от стажа, звания и заслуг перед Родиной);

15-30 тыс. гривен:

  • руководящему составу и инструкторам;

6 тыс. гривен:

  • украинским срочникам;

2,35 тыс. гривен:

  • курсантам высших учебных заведений, при условии, что до зачисления на обучение они не проходили военную службу.

Новые отпуска для военных

Также изменены периоды отпусков военнослужащих во время действия военного положения:

  • все военные — часть ежегодного отпуска 30 дней (сейчас — 10 дней);
  • курсанты — каникулярный отпуск 10 дней зимний и 20 дней летний (сейчас нет, в мирное время зимний — 15, летний — 30);
  • военнослужащие срочной службы — 30 дней (сейчас нет, в мирное время — 10 дней).

Что еще стоит знать

Напомним, депутаты Верховной Рады Украины одобрили закон о выплатах военнослужащим во время действия военного положения. Законопроект №9342 во втором чтении получил поддержку 311 депутатов.

Также мы писали, что денежную помощь в Украине выплачивают тем, кто внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны. Для них предусмотрена финансовая поддержка на сумму 16 тыс. грн.

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