Зарплата педагога у 40 тис. грн — коли чекати змін

Зарплата педагога у 40 тис. грн: у Міносвіти розповіли, коли чекати змін
У Міністерстві освіти та науки України анонсували масштабну реформу, яку представлять у серпні 2023 року. Вона зачепить і оплату праці, проте реалізація підвищення заробітної плати для педагогів може статися лише після завершення війни.
Плани Міносвіти прокоментували у Освітньому комітеті Верховної Ради України (ВРУ).
Реалізація реформи освіти
У Міносвіти вже активно працюють над питанням підвищення заробітних плат освітян — як вчителів, так і викладачів. На думку міністра освіти Оксена Лісового, чинні зарплати педагогів є приниженням.
На його переконання, якщо йдеться про виховання громадянин, то потрібно зробити так, щоб педагоги відчували себе гідними людьми. Підвищення має бути системним.
Як зазначили у профільному комітеті, втілення реформи освіти може стартувати у вересні поточного року. Обіцяють підвищити зарплату вчителям до 40 тисяч гривень, проте станеться після перемоги. Це питання зараз перебуває на стадії обговорення, а таке число виникло на основі підрахунків.
У комітеті наголосили, що це не є популістським рішенням. Проте воно матиме "болючі" та складні наслідки. Йдеться про підвищення вимог до кандидатів на посаду вчителя, їхню сертифікацію, "порогу" входу у цю професію, обмеження терміну перебування директорів шкіл на посадах, зменшення мережі шкіл.
Зокрема, серед країн Європи в Україні — найнижча кількість годин на ставку для вчителів (18 годин), тож планують перейти до 36 годин. Ніхто більше не зможе брати півтори ставки.
Цього року порівняно з 2022-м обсяг освітньої субвенції скоротили на 19%. У державному бюджеті на фінансування зарплат педагогів передбачено на 20,5 млрд грн менше коштів. Рішення пов'язане з тим, що гроші з бюджету йдуть перш за все на захист країни.
Підвищення окладів для освітян
Днями у парламенті зареєстрували проєкт постанови № 9411, який передбачає підвищення посадових окладів співробітникам таких сфер:
- сфера науки та освіти;
- галузь охорони здоров'я;
- сфера культури;
- інші бюджетні установи.
Очікується, що у разі ухвалення документ доручить Кабінету міністрів України (КМУ) до 1 серпня 2023 року підвищити вже з 1 вересня розмір окладу працівників першого тарифного розряду на щонайменше 20%.
Більше про зарплати
Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.
Також ми писали, що деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тис. грн можуть заробляти працівники ресторанів.