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Зарплата педагога у 40 тис. грн: у Міносвіти розповіли, коли чекати змін

11 липня 2023 08:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплата педагога у 40 тис. грн — коли чекати змін
Вчителька у класі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві освіти та науки України анонсували масштабну реформу, яку представлять у серпні 2023 року. Вона зачепить і оплату праці, проте реалізація підвищення заробітної плати для педагогів може статися лише після завершення війни.

Плани Міносвіти прокоментували у Освітньому комітеті Верховної Ради України (ВРУ).

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Реалізація реформи освіти

У Міносвіти вже активно працюють над питанням підвищення заробітних плат освітян — як вчителів, так і викладачів. На думку  міністра освіти Оксена Лісового, чинні зарплати педагогів є приниженням.

На його переконання, якщо йдеться про виховання громадянин, то потрібно зробити так, щоб педагоги відчували себе гідними людьми. Підвищення має бути системним.

Як зазначили у профільному комітеті, втілення реформи освіти може стартувати у вересні поточного року. Обіцяють підвищити зарплату вчителям до 40 тисяч гривень, проте станеться після перемоги. Це питання зараз перебуває на стадії обговорення, а таке число виникло на основі підрахунків.

У комітеті наголосили, що це не є популістським рішенням. Проте воно матиме "болючі" та складні наслідки. Йдеться про підвищення вимог до кандидатів на посаду вчителя, їхню сертифікацію, "порогу" входу у цю професію, обмеження терміну перебування директорів шкіл на посадах, зменшення мережі шкіл.

Зокрема, серед країн Європи в Україні — найнижча кількість годин на ставку для вчителів (18 годин), тож планують перейти до 36 годин. Ніхто більше не зможе брати півтори ставки.

Цього року порівняно з 2022-м обсяг освітньої субвенції скоротили на 19%. У державному бюджеті на фінансування зарплат педагогів передбачено на 20,5 млрд грн менше коштів. Рішення пов'язане з тим, що гроші з бюджету йдуть перш за все на захист країни.

Підвищення окладів для освітян

Днями у парламенті зареєстрували проєкт постанови № 9411, який передбачає підвищення посадових окладів співробітникам таких сфер:

  • сфера науки та освіти;
  • галузь охорони здоров'я;
  • сфера культури;
  • інші бюджетні установи.

Очікується, що у разі ухвалення документ доручить Кабінету міністрів України (КМУ) до 1 серпня 2023 року підвищити вже з 1 вересня розмір  окладу працівників першого тарифного розряду на щонайменше 20%.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції. 

Також ми писали, що деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тис. грн можуть заробляти працівники ресторанів.

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