Зарплата педагога в 40 тыс. грн — когда ждать изменений

Учительница в классе. Фото: Unplush

В Министерстве образования и науки Украины анонсировали масштабную реформу, которую представят в августе 2023 года. Она коснется и оплаты труда, однако реализация повышения заработной платы для педагогов может произойти только после завершения войны.

Планы Минобразования прокомментировали в Образовательном комитете Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Реализация реформы образования

В Минобразования уже активно работают над вопросом повышения заработной платы педагогов — как учителей, так и преподавателей. По мнению министра образования Оксена Лесового, действующие зарплаты педагогов являются унижением.

По его убеждению, если речь идет о воспитании гражданина, нужно сделать так, чтобы педагоги чувствовали себя достойными людьми. Повышение должно быть системным.

Как отметили в профильном комитете, реализация реформы образования может стартовать в сентябре текущего года. Обещают повысить зарплату учителям до 40 тысяч гривен, однако произойдет это после победы. Этот вопрос сейчас находится на стадии обсуждения, а число возникло на основе подсчетов.

В комитете подчеркнули, что это не популистское решение. Однако оно будет иметь "болезненные" и сложные последствия. Речь идет о повышении требований к кандидатам на должность учителя, их сертификации, "порога" входа в эту профессию, ограничении срока пребывания директоров школ на должностях, уменьшении сети школ.

В частности, среди стран Европы в Украине самое низкое количество часов на ставку для учителей (18 часов), поэтому планируют перейти к 36 часам. Никто больше не сможет брать полторы ставки.

Повышение окладов для педагогов

В этом году по сравнению с 2022 годом объем образовательной субвенции сократили на 19%. В государственном бюджете на финансирование зарплат педагогов предусмотрено на 20,5 млрд. грн меньше средств. Решение связано с тем, что деньги из бюджета идут, прежде всего, на защиту страны.

На днях в парламенте зарегистрировали проект постановления №9411, предусматривающий повышение должностных окладов сотрудникам следующих сфер:

сфера науки и образования;

отрасль здравоохранения;

сфера культуры;

другие бюджетные учреждения.

Ожидается, что в случае принятия документ поручит Кабинету министров Украины (КМУ) до 1 августа 2023 повысить уже с 1 сентября размер оклада работников первого тарифного разряда на минимум 20%.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Также мы писали, что некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тыс. грн. могут зарабатывать работники ресторанов.