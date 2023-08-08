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Виплати за кредитами: кому з українців спишуть борги

8 серпня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Кредити в Україні — кому з українців спишуть борги
Банківська каса. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Експерти розповіли, у яких випадках банк може дозволити своїм клієнтам не сплачувати борги за кредитами. Йдеться про повне чи часткове погашення кредитного зобов’язання.

Про це розповіли юристи Prikhodko & Partners.

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Види списання заборгованості

Під списанням боргу мається на увазі звільнення боржників від наступних зобов’язань:

  • повернення кредитних коштів;
  • сплата накопичених відсотків за кредитом.

Відповідні рішення мають ухвалювати безпосередньо кредитори і можуть мати різні форми. Тобто часткове чи повне погашення кредитного зобов’язання.

У разі часткового погашення — боржникові необхідно оплатити частину боргу, тоді як решту суми анулюють. Відповідне рішення, як правило, стосується відсотків, зборів деякої частини основного розміру кредиту.

У разі повного погашення — боржникові повністю скасовують зобов’язання з повернення кредитних грошей та сплати відсотків.

У яких випадках громадянам спишуть борги

Банк перед таким рішенням зазвичай досліджує загальну платоспроможність боржників на погашення кредиту. У разі виявлення, що боржник перебуває у скрутному матеріальному становищі, йому можуть списати борг. Для цього мають бути поважні причини.

За словами юристки Анастасії Шаховець, це пояснюється тим, особливо, коли стосується незначної суми боргу, що списати його легше, аніж витрачати час та кошти на судову тяганину.

Списати борг за кредитом можуть у разі:

  • постійної втрати працездатності (нещасний випадок);
  • хвороби, яка не дає можливості працювати (як приклад, онкологічні захворювання, серцева недостатність);
  • стихійне лихо чи непередбачувані обставини (повені, землетруси, бойові дії та окупація);
  • кредитоспроможність розрахована на підставі доходів обох із членів родини, а один з них помер;
  • закінчення трирічного терміну позовної давності за кредитом;
  • відсутність майна, за допомогою якого можуть задовольнити вимоги кредитора.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні надавачі платіжних послуг посилять перевірку клієнтів. У Національному банку України (НБУ) видали таке розпорядження з метою зниження ризиків шахрайства.

Також ми писали, що в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.

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