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Выплаты по кредитам: кому из украинцев спишут долги

8 августа 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Кредиты в Украине — кому из украинцев спишут долги
Банковская касса. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Эксперты рассказали, в каких случаях банк может разрешить своим клиентам не платить долги по кредитам. Речь идет о полном или частичном погашении кредитного обязательства.

Об этом рассказали юристы Prikhodko & Partners.

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Виды списания задолженности

Под списанием долга подразумевается освобождение должников от следующих обязательств:

  • возврат кредитных средств;
  • уплата скопленных процентов по кредиту.

Соответствующие решения должны приниматься непосредственно кредиторами и могут иметь разные формы. То есть частичное или полное погашение кредитного обязательства.

В случае частичного погашения — должнику необходимо оплатить часть долга, тогда как остальную сумму аннулируют. Соответствующее решение, как правило, касается процентов, сборов некоторой части основного размера кредита.

В случае полного погашения — должнику полностью отменяют обязательства по возврату кредитных денег и уплате процентов.

В каких случаях гражданам спишут долги

Банк перед таким решением обычно исследует общую платежеспособность должников по погашению кредита. В случае обнаружения, что должник находится в тяжелом материальном положении, ему могут списать долг. Для этого должны быть уважительные причины.

По словам юристки Анастасии Шаховец, это объясняется тем, особенно когда касается незначительной суммы долга, что списать его легче, чем тратить время и средства на судебную тяжбу.

Списать долг по кредиту могут в случае:

  • постоянной потери трудоспособности (несчастный случай);
  • болезни, которая не позволяет работать (в качестве примера, онкологические заболевания, сердечная недостаточность);
  • стихийное бедствие или непредсказуемые обстоятельства (наводнения, землетрясения, боевые действия и оккупация);
  • кредитоспособность рассчитана на основании доходов обоих членов семьи, а один из них умер;
  • истечение трехлетнего срока исковой давности по кредиту;
  • отсутствие имущества, посредством которого могут удовлетворить требования кредитора.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине поставщики платежных услуг усилят проверку клиентов. В Национальном банке Украины (НБУ) издали такое распоряжение с целью снижения рисков мошенничества.

Также мы писали, что на Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.

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