Банки активно блокують рахунки — що радять фінансисти

Банківська картка. Фото: Unplush

В Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.

Про те, що робити у таких випадках, розповіли фінансисти, інформує портал Minfin.

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Арешти рахунків українців

Як зазначає видання, відновлення арештів рахунків з боку банків з травня 2023 року, накладених виконавчою службою через заборгованість, незалежно від її розміру, викликало хвилю негативу на адресу фінустанов.

Зокрема, минулого місяця читачі сайту Minfin залишили 300 скарг на роботу банків, а вирішили проблему тільки у 84 випадках.

Найбільшу кількість негативних відгуків зібрав ПриватБанк, який має найбільшу клієнтську базу, а також monobank та Ощадбанк.

Зокрема, користувачі скаржилися про закриття рахунків навіть за невчасно сплачений штраф або давно закриту заборгованість. Деякі банки списували кошти з пенсійних карток за борги, залишаючи людей без засобів до існування.

Проте найчастіше клієнти звинувачували банки у затягуванні розблокування рахунків дозволеної суми для користування у 13,4 тис. грн. Особливо це стосувалося ПриватБанку.

Що кажуть фінансисти

У ПриватБанку пояснюють, що арешт знімають упродовж 1−3 днів після отримання постанови від виконавчої служби чи приватного виконавця.

"Якщо арешт не знято, отже банк не отримав такої постанови від виконавчої служби у встановленому законом порядку", — додали у банку.

Зокрема, в А-Банку не рекомендують використовувати сторонні пристрої для здійснення фінансових операцій, адже інші девайси фінустанова може розцінювати, як не типові для клієнта. Може виникнути підозра, що рахунками користується шахрай, і є ризик втрати коштів. В інших фінустановах рекомендують не накопичувати боргів.

Де можна дізнатися про борги

Українці можуть перевірити інформацію про наявні борги у Єдиному реєстрі боржників. Для цього на порталі треба ввести дані:

прізвище, ім'я та по батькові;

дату народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Там можна отримати інформацію про орган виконавчої служби, засоби зв’язку та конкретне прізвище державного виконавця, у якого перебуває документ щодо боргу.

Також зазначені відомості можна перевірити у мобільному застосунку держпослуг "Дія". Для цього там треба знайти розділ "Виконавчі провадження".

Що ще варто знати

Нагадаємо, українська фінустанова Мonobank почала масово блокувати банківські рахунки своїх клієнтів. Заморожують рахунки навіть за давно закритими судовими провадженнями.

Раніше повідомлялося, що в Україні надавачі платіжних послуг посилять перевірку клієнтів. У Національному банку України (НБУ) видали таке розпорядження з метою зниження ризиків шахрайства.