Банки активно блокируют счета – что советуют финансисты

Банковская карта. Фото: Unplush

В Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.

О том, что делать в таких случаях, рассказали финансисты, передает портал Minfin.

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Аресты счетов украинцев

Как отмечает издание, возобновление арестов счетов со стороны банков с мая 2023 года, наложенных исполнительной службой из-за задолженности, независимо от ее размера, вызвало волну негатива в адрес финучреждений.

В частности, в прошлом месяце читатели сайта Minfin оставили 300 жалоб на работу банков, а разрешили проблему только в 84 случаях.

Наибольшее количество негативных отзывов собрал ПриватБанк, имеющий самую большую клиентскую базу, а также monobank и Ощадбанк.

В частности, пользователи жаловались на закрытие счетов даже за несвоевременно уплаченный штраф или давно закрытую задолженность. Некоторые банки списывали средства с пенсионных карт за долги, оставляя людей без средств к существованию.

Однако чаще всего клиенты обвиняли банки в затягивании разблокирования счетов разрешенной суммы для пользования в 13,4 тыс. грн. Особенно это касалось ПриватБанка.

Что говорят финансисты

В ПриватБанке объясняют, что арест снимается в течение 1-3 дней после получения постановления от исполнительной службы или частного исполнителя.

"Если арест не снят, значит, банк не получил такого постановления от исполнительной службы в установленном законом порядке", — добавили в банке.

В частности, в А-Банке не рекомендуют использовать посторонние устройства для осуществления финансовых операций, ведь другие девайсы финучреждения могут расцениваться, как не типичные для клиента. Может возникнуть подозрение, что счетами пользуется мошенник, и есть риск потери средств. Другие финучреждения рекомендуют не накапливать долгов.

Где можно узнать о долгах

Украинцы могут проверить информацию об имеющихся долгах в Едином реестре должников. Для этого на портале нужно ввести данные:

фамилия, имя и отчество;

дату рождения;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

Там можно получить информацию об органе исполнительной службы, средствах связи и конкретной фамилии государственного исполнителя, у которого находится документ по долгу.

Также указанные сведения можно проверить в мобильном приложении госуслуг "Дія". Для этого там нужно найти раздел "Исполнительные производства".

Что еще стоит знать

Напомним, украинское финучреждение Мonobank начало массово блокировать банковские счета своих клиентов. Замораживают счета даже по давно закрытым судебным разбирательствам.

Ранее сообщалось, что в Украине поставщики платежных услуг усилят проверку клиентов. В Национальном банке Украины (НБУ) издали такое распоряжение с целью снижения рисков мошенничества.