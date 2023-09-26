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Українців почнуть штрафувати за великі запаси пального: кого торкнеться

26 вересня 2023 14:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи в Україні — кого почнуть карати за великі запаси пального
Пальне в каністрах. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Із наближенням зими українські підприємці купують прилади для генерації електроенергії на випадок відключення світла для безперебійної роботи бізнесу. Однак повинні пам'ятати, що за перевищення норми зберігання обсягів пального для генераторів передбачені штрафи.

Про це нагадали у Державній податковій службі Дніпропетровської області.

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Які існують норми для обсягів пального

Як зазначили представники ДПС, у грудні минулого року в країні змінили норми використання пального для генераторів. Так, за законом № 2836-IX на період дії воєнного стану та упродовж 30 днів після скасування тим суб’єктам господарювання (фізособам-підприємцям та юрособам), котрі зберігають до 2 тис. літрів пального для заправлення генератора на одному об’єкті, дозволяється не мати спеціальних дозволів.

Інакше, за наявності понад 2 тис. літрів обсягу пального, доведеться подати в контролюючі органи декларацію про здійснення господарської діяльності. У ній має бути вказана:

  • організаційно-правова форма (для юросіб);
  • повна та скорочена назва;
  • ідентифікаційний код відповідно до ЄДРПОУ;
  • місцезнаходження;
  • адреса електронної пошти;
  • прізвище, ім’я, по батькові керівника компанії або уповноваженого представника;
  • загальна місткість резервуарів для зберігання пального;
  • їх фактичне місцезнаходження.

Як пояснюють податківці, право зберігати пальне обсягом більше як 2 тис. літрів на кожному об’єкті людина отримує одразу після подання декларації. Також фізособи-підприємці та юрособи, які мають право не отримувати ліцензію, мусять звернутись до податкової будь-яким засобом зв’язку для внесення себе до спеціального електронного реєстру.

Як пояснили податківці, якщо в період дії воєнного стану і протягом 30 днів після його припинення контролери виявлять пальне обсягом понад 2 тис. л без ліцензії та декларації — штраф становитиме 500 тис. грн за зберігання пального без ліцензії (стаття 18 закону № 481).

Що ще варто знати

Нагадаємо, Укренерго звернулося до українських бізнесменів із проханням завчасно придбати генератори. Таке рішення пов'язане з можливими ризиками щодо підготовки енергосистеми до зимового періоду.

Раніше ми писали, що графік відключень вже підготовлений Міненерго. Однак він лише на випадок критичних ситуацій.

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