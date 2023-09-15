Опалювальний сезон 2023: Міненерго склав графік відключень

Графік відключень світла. Фото: Новини.LIVE

Осінь вже не лише на календарі, а й відчувається за погодою, отже опалювальний сезон не за горами. А він, за прогнозами, буде супроводжуватися відключеннями світла, як і минулої зими. В Міненерго вже склали графік.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно розповів народний депутат України, член комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук.

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"Графік відключень насправді вже підготовлений Міненерго. Але він лише на випадок критичних ситуацій. Це не те, що ми обов'язково його маємо відчути на собі. Лише в тих випадках, якщо в якісь конкретні об'єкти буде потрапляти щось і не вдаватиметься швидко їх відновлювати. Якщо будуть проблеми з логістикою, з погодою, з нюансами, тоді звичайно, великі міста чи цілі регіони будуть переходити на графіки відключень. До цього треба бути готовим", — сказав Камельчук.

Народний депутат Юрій Камельчук. Фото: Новини.LIVE

Він додав, що цього року українцям точно стануть у нагоді пункти незламності, які були створені ще минулого року. За його словами, допомога пенсіонерам та людям, які не можуть самі про себе подбати, лягає на плечі органів самоврядування та місцевих меценатів.

"На державному рівні ми готові до відключень. Але сподіваємося, що системи захисту будуть справлятися", — додав Камельчук.

Нагадаємо, попереду зима, а разом з нею й чимало випробувань, пов’язаних із обстрілами енергетичної інфраструктури. Одещина минулого року чи не найбільше відчула на собі знеструмлення. Аби втримати бізнес на плаву, підприємці масово скупили генератори. Втім, цього року через здорожчання пального це може потягти за собою й здорожчання продукції.

Не всі потужності відновлені на 100%. Саме через це у деяких регіонах, зокрема на Одещині, можливі блекаути. В Одеській області триває підготовка до осінньо-зимового опалювального сезону. У громадах регіону триває перевірка готовності критичної інфраструктури до холодів.