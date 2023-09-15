Отопительный сезон 2023: Минэнерго составил график отключений

График отключения света. Фото: Новини.LIVE

Осень уже не только на календаре, но и чувствуется по погоде, так что отопительный сезон не за горами. А он, по прогнозам, будет сопровождаться отключениями света, как и прошлой зимой. В Минэнерго уже составили график отключений света.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказал народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук.

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"График отключений на самом деле уже подготовлен Минэнерго. Но он лишь на случай критических ситуаций. Это не то, что мы обязательно должны его почувствовать на себе. Только в тех случаях, если в какие-то конкретные объекты будет попадать что-то и не будет удаваться быстро их восстанавливать. Если будут проблемы с логистикой, погодой, нюансами, тогда конечно, крупные города или целые регионы будут переходить на графики отключений. К этому надо быть готовым", — сказал Камельчук.

Народный депутат Юрий Камельчук. Фото: Новини.LIVE

Он добавил, что в этом году украинцам точно пригодятся пункты несокрушимости, которые были созданы еще в прошлом году. По его словам, помощь пенсионерам и людям, которые не могут сами о себе позаботиться, ложится на плечи органов самоуправления и местных меценатов.

"На государственном уровне мы готовы к отключениям. Но надеемся, что системы защиты будут справляться", — добавил Камельчук.

Напомним, впереди зима, а вместе с ней немало испытаний, связанных с обстрелами энергетической инфраструктуры. Одесщина в прошлом году больше всего почувствовала на себе обесточивание. Чтобы удержать бизнес на плаву, предприниматели массово скупили генераторы. Впрочем, в этом году из-за подорожания горючего это может повлечь за собой и подорожание продукции.

Не все мощности восстановлены на 100%. Именно поэтому в некоторых регионах, в частности в Одесской области, возможны блэкауты. В Одесской области идет подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону. В громадах региона идет проверка готовности критической инфраструктуры к холодам.