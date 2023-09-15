Отопительный сезон 2023: Минэнерго составил график отключений

Минэнерго составило график отключений: какой будет зима
Осень уже не только на календаре, но и чувствуется по погоде, так что отопительный сезон не за горами. А он, по прогнозам, будет сопровождаться отключениями света, как и прошлой зимой. В Минэнерго уже составили график отключений света.
Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказал народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук.
"График отключений на самом деле уже подготовлен Минэнерго. Но он лишь на случай критических ситуаций. Это не то, что мы обязательно должны его почувствовать на себе. Только в тех случаях, если в какие-то конкретные объекты будет попадать что-то и не будет удаваться быстро их восстанавливать. Если будут проблемы с логистикой, погодой, нюансами, тогда конечно, крупные города или целые регионы будут переходить на графики отключений. К этому надо быть готовым", — сказал Камельчук.
Он добавил, что в этом году украинцам точно пригодятся пункты несокрушимости, которые были созданы еще в прошлом году. По его словам, помощь пенсионерам и людям, которые не могут сами о себе позаботиться, ложится на плечи органов самоуправления и местных меценатов.
"На государственном уровне мы готовы к отключениям. Но надеемся, что системы защиты будут справляться", — добавил Камельчук.
Напомним, впереди зима, а вместе с ней немало испытаний, связанных с обстрелами энергетической инфраструктуры. Одесщина в прошлом году больше всего почувствовала на себе обесточивание. Чтобы удержать бизнес на плаву, предприниматели массово скупили генераторы. Впрочем, в этом году из-за подорожания горючего это может повлечь за собой и подорожание продукции.
Не все мощности восстановлены на 100%. Именно поэтому в некоторых регионах, в частности в Одесской области, возможны блэкауты. В Одесской области идет подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону. В громадах региона идет проверка готовности критической инфраструктуры к холодам.