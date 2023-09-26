Штрафы в Украине — кого начнут наказывать за большие запасы топлива

Топливо в канистрах. Фото: google.com

По мере приближения зимы украинские предприниматели покупают приборы для генерации электроэнергии на случай отключения света для бесперебойной работы бизнеса. Однако должны помнить, что за превышение норм хранения объемов горючего для генераторов предусмотрены штрафы.

Об этом напомнили в Государственной налоговой службе Днепропетровской области.

Читайте также:

Какие существуют нормы для объемов топлива

Как отметили представители ГНС, в декабре прошлого года в стране изменили нормы использования топлива для генераторов. Так, по закону № 2836-IX на период действия военного положения и в течение 30 дней после отмены тем субъектам хозяйствования (физлицам-предпринимателям и юрлицам), которые хранят до 2 тыс. литров горючего для заправки генератора на одном объекте, разрешается не иметь специальных разрешений.

Иначе при наличии более 2 тыс. литров объема горючего придется подать в контролирующие органы декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности. В ней должно быть указано:

организационно-правовая форма (для юрлиц);

полное и сокращенное название;

идентификационный код в соответствии с ЕГРПОУ;

местонахождение;

адрес электронной почты;

фамилия, имя, отчество руководителя компании или уполномоченного представителя;

общая емкость резервуаров для хранения горючего;

их фактическое местонахождение.

Как объясняют налоговики, право хранить горючее объемом более 2 тыс. литров на каждом объекте человек получает сразу после подачи декларации. Также физлица-предприниматели и юрлица, имеющие право не получать лицензию, должны обратиться в налоговую любым средством связи для внесения себя в специальный электронный реестр.

Как пояснили налоговики, если в период действия военного положения и в течение 30 дней после его прекращения контролеры обнаружат горючее объемом более 2 тыс. л. без лицензии и декларации — штраф составит 500 тыс. грн за хранение горючего без лицензии (статья 18 закона № 481).

Что еще стоит знать

Напомним, Укрэнерго обратилось к украинским бизнесменам с просьбой заблаговременно приобрести генераторы. Такое решение связано с возможными рисками подготовки энергосистемы к зимнему периоду.

Ранее мы писали, что график отключений уже подготовлен Минэнерго. Однако он только на случай критических ситуаций.