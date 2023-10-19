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Ціни на зерно в Україні: скільки коштує ячмінь у жовтні

19 жовтня 2023 06:40
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 19 жовтня 2023
Збирання ячменю. Фото: beerandbrewer.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Україна продовжує нарощувати експорт зерна, незважаючи на труднощі, пов'язані із російським вторгненням. За даними Державної митної служби, Україна з початку цього року експортувала 7,801 млн тонн зернових та бобових культур, з них у жовтні було відправлено 1,048 млн тонн. Порівнюючи з минулим роком, обсяг експорту на даний момент є значно нижчим. Минулого року, до 21 жовтня, було вже відправлено 11,526 млн тонн зерна, включаючи 2,834 млн тонн у жовтні. Всьому виною блокада портів України з боку Росії, яка має серйозні наслідки для світової продовольчої безпеки.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 19 жовтня.

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Станом на 19 жовтня середня ціна на ячмінь в Україні становить 2455 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 19 жовтня. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх днів суттєво зросла. Так, у середу, 11 жовтня, середня вартість тонни ячменю становила 2312 грн. На цьому рівні вона трималась до субботи, 14 жовтня, коли зросла до 2492 грн за тонну. У вівторок, 17 жовтня, ціна на ячмінь знову зросла — до 2455 грн за тонну. На цій позначці ціна на ячмінь тримається і до цього часу. Наразі ціна за тонну ячменю є найбільшою за тижневий період.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Через вторгнення Росії в Україну ціни на ячмінь тепер тісно пов'язані з військовими подіями. Україна, як і раніше, залишається одним із провідних світових постачальників ячменю, але військові дії серйозно впливають на обсяги його виробництва та експорту.

Також на ціни впливають інші фактори, включаючи:

Погодні умови. Посухи та повені можуть негативно позначитися на врожаї ячменю, що впливає на його доступність на ринку.

Попит і пропозиція. Нерівновага між попитом та пропозицією може викликати коливання цін як вгору, так і вниз.

Світові ціни. Глобальні події, такі як посухи чи поганий урожай в інших країнах, можуть піднімати світові ціни та збільшувати інтерес до експорту з України.

Економічні чинники. Економічні умови, такі як інфляція та безробіття, також можуть впливати на ціни на ячмінь.

Обмінний курс. Зміни валютного курсу можуть впливати ціни на імпорт та експорт ячменю, що своєю чергою впливає ціни на ринку.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшниккукурудза та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

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