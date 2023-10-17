Ціни на зерно в Україні: скільки коштує соняшник на середину жовтня

Поле соняшнику. Фото: agroprofi.com.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна є одним із найбільших експортерів зернових у світі. Основними експортними культурами України є пшениця, кукурудза та ячмінь. При цьому через російське вторгнення і через блокаду портів Чорноморського басейну експорт зерна з України скоротився на 20%. Наразі Україна експортує зерно через порти Дунаю, залізничними та автомобільними маршрутами до Європи. Крім того, після виходу із "зернової угоди" РФ 17 разів атакувала українські порти, знищивши 300 тис. т зерна.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 17 жовтня.

Читайте також:

Станом на 17 жовтня середня ціна на соняшник в Україні становить 10 593 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 17 жовтня. Фото: tripoli.land

Слід відзначити, що ціна на соняшник упродовж останніх днів була нестабільною. Так, у понеділок, 9 жовтня, середня вартість тонни соняшнику становила 10571 грн. З того часу ціна на цей продукт то зростала, то знову падала: 11 жовтня — зросла до 10736 грн; 12 жовтня — впала до 10703 грн; 13 жовтня — впала до 10586 грн; 14 жовтня — зросла до 10593 грн. Наразі саме ця ціна за тонну соняшнику є актуальною.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Україна займає визначне становище серед глобальних виробників соняшнику завдяки своєму сприятливому клімату. Вартість однієї тонни соняшнику сильно залежить від світових цін на олію, оскільки обсяги експорту соняшнику та шроту значно перевищують обсяги експорту насіння соняшника.

Ціни на соняшник можуть сильно коливатися залежно від часу збирання врожаю, інтересів трейдерів та обсягів пропозицій. Трейдери, які купують соняшник на полях, зазвичай використовують автотранспорт для доставки. Вартість бензину і логістика також значно впливають на підсумкову вартість продукції.

Слід також враховувати, що Україна перебуває у стані повномаштабної війни з Російською Федерацією. Руйнування портів на чорноморському узбережжі російськими збройними силами спричинило дефіцит українського соняшнику на світовому ринку. Російська агресія також істотно вплинула на виробництво та експорт зернових культур з України, суттєво впливаючи на світові ціни.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ріпак, кукурудза та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.