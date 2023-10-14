Ціни на зернові в Україні станом на 13 жовтня 2023

Уборка кукурудзи. Фото: sb.b

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Кукурудза є найпопулярнішою злаковою культурою у світі. В Україні кукурудза також посідає лідируючі позиції. Країна входить до топ-10 виробників кукурудзи у світі, що дозволяє їй як повністю забезпечувати внутрішній ринок, так і експортувати кукурудзу за кордон.

Україна володіє значним потенціалом у вирощуванні кукурудзи. Кліматичні умови та родючі ґрунти сприяють успішному вирощуванню цієї культури. Застосування кукурудзи є досить різноманітним: харчова промисловість, корми для тварин, виробництво продуктів глибинної переробки.

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Станом на 13 жовтня (за тижневий період з 6 по 13 жовтня) середня ціна на кукурудзу в Україні складає 3 714 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні в період з 6 по 13 жовтня. Фото: tripoli.land

Протягом тижня з 6 по 13 жовтня ціна кукурудзи суттєво коливалась. В п’ятницю, 6 жовтня, ціна тонни кукурудзи складала 3 812 грн. Але вже 7 жовтня ціна впала до 3 672 грн за тонну. На цьому рівні ціна трималась по 10 жовтня включно. А вже 11 жовтня за тонну давали в середньому 3 738 грн. На цьому рівні ціна трималась по 13 жовтня включно (на момент написання даного матеріалу).

Тижнева динаміка цін на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні формуються під впливом різних факторів, таких як урожайність, попит та пропозиція, світові ціни на зерно тощо.

Урожайність кукурудзи залежить від різних факторів, включаючи погодні умови, родючість ґрунтів, методи вирощування, що застосовуються. Аномальні погодні явища, такі як посухи чи інтенсивні дощі, можуть знизити врожайність, що своєю чергою призводить до підвищення цін на кукурудзу.

Попит на кукурудзу в Україні визначається рівнем внутрішнього споживання, обсягами експорту зерна та світовими цінами. Крім того, ціни на кукурудзу можуть зазнавати впливу політичних факторів, коливань валютних курсів, змін тарифів на експорт та імпорт, а також інших факторів.

Наразі ціни на кукурудзу в Україні та у всьому світу продовжують зазнавати значного впливу від блокади морських портів України, що призвело до зменшення обсягів експорту зерна. Крім того, російська інтервенція призвела до пошкодження сільськогосподарських угідь та сільгосптехніки, що визначило зниження виробництва зерна у країні.

Що визначатиме динаміку ціни на зернові до кінця 2023 року

За прогнозом експертів Інституту аграрної економіки, цінову ситуацію на зернові в 2023 році визначатимуть такі чинники:

низька ймовірність зниження ціни на пальне в Україні слідом за світовим ринком;

зниження обсягів використання добрив, незважаючи на вірогідність невеликого зниження їх ціни внаслідок падіння ціни на газ;

зниження рівня використання агротехніки впливатиме на якість майбутнього врожаю;

створення та зростання значних перехідних залишків зерна, які тиснутимуть на ціну всередині країни;

зниження якості зерна, що унеможливлюватиме експорт окремих партій — таке зерно буде йти на переробку або домішуватиметься до партій вищої якості;

зростання дефіциту елеваторних потужностей, адже відбудувати втрачену інфраструктуру, компенсувати її мобільними сховищами та новими елеваторами поки просто неможливо;

як і раніше, значна частина врожаю реалізовуватиметься "з коліс" без доробки або з мінімальним досушуванням та очисткою;

значне подорожчання імпортних складових зернового ринку — насіння, пестицидів та інших ресурсів.

Припинення річкового руху призвело до переорієнтації перевезення зерна на автомобільний і залізничний транспорт.

Доставка зерна в порти автотранспортом сьогодні коштує в середньому 1500–2500 грн/т, що сягає 30–50% у його ціні.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про динаміку вересневих цін на кукурудзу, пшеницю, ячмінь і соняшник.

У жовтні писали про цінову динаміку на сою, ріпак, соняшник, ячмінь та кукурудзу. Не оминули увагою й ціну пшениці станом на початок жовтня та на середину місяця.

