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Цены на зерно в Украине: сколько стоит кукуруза на середину октября

14 октября 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 13 октября 2023 года
Уборка кукурузы. Фото: sb.b
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Кукуруза является самой популярной злаковой культурой в мире. В Украине кукуруза также занимает лидирующие позиции. Страна входит в топ-10 производителей кукурузы в мире, что позволяет ей как полностью обеспечивать внутренний рынок, так и экспортировать кукурузу за границу.

Украина обладает большим потенциалом в выращивании кукурузы. Климатические условия и плодородные почвы способствуют успешному выращиванию этой культуры. Применение кукурузы достаточно разнообразно: пищевая промышленность, корма для животных, производство продуктов глубинной переработки.

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Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 13 октября.

По состоянию на 13 октября (за недельный период с 6 по 13 октября) средняя цена на кукурузу в Украине составляет 3 714 грн за тонну вместе с НДС.

 

Цены на кукурузу на середину октября 2023 года
Средняя цена на кукурузу в Украине в период с 6 по 13 октября. Фото: tripoli.land

В течение недели с 6 по 13 октября цена кукурузы значительно колебалась. В пятницу, 6 октября, цена тонны кукурузы составляла 3 812 грн. Но уже 7 октября цена упала до 3 672 грн за тонну. На этом уровне цена держалась по 10 октября. А уже 11 октября за тонну давали в среднем 3 738 грн. На этом уровне цена держалась по 13 октября включительно (на момент написания данного материала).

 

недельная динамика цен на кукурузу: 6-13 октября 2023
Недельная динамика цен на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине формируются под влиянием различных факторов, таких как урожайность, спрос и предложение, мировые цены на зерно.

Урожайность кукурузы зависит от различных факторов, включая погодные условия, плодородие почв, применяемые методы выращивания. Аномальные погодные явления, такие как засухи или интенсивные дожди, могут снизить урожайность, что в свою очередь приводит к повышению цен на кукурузу.

Спрос на кукурузу в Украине определяется уровнем внутреннего потребления, объемами экспорта зерна и мировыми ценами. Кроме того, цены на кукурузу могут испытывать влияние политических изменений, колебаний валютных курсов, изменений тарифов на экспорт и импорт, а также других факторов.

В настоящее время цены на кукурузу в Украине и во всем мире продолжают испытывать значительное влияние от блокады морских портов Украины, что привело к уменьшению объемов экспорта зерна. Кроме того, российская интервенция привела к повреждению сельскохозяйственных угодий и сельхозтехники, что определило снижение производства зерна в стране.

Что будет определять динамику цены на зерновые до конца 2023 года

По прогнозу экспертов Института аграрной экономики, ценовую ситуацию на зерновые в 2023 году будут определять следующие факторы:

  • низкая вероятность снижения цены на топливо в Украине вслед за мировым рынком;
  • снижение объемов использования удобрений, невзирая на вероятность небольшого снижения их цены вследствие падения цены на газ;
  • снижение уровня использования агротехники будет влиять на качество будущего урожая;
  • создание и рост значительных переходных остатков зерна, которые будут давить на цену внутри страны;
  • снижение качества зерна, что делает невозможным экспорт отдельных партий — такое зерно будет идти на переработку или примешиваться к партиям высшего качества;
  • рост дефицита элеваторных мощностей, ведь отстроить утраченную инфраструктуру, компенсировать ее мобильными хранилищами и новыми элеваторами пока просто невозможно;
  • по-прежнему значительная часть урожая будет реализовываться с колес без доработки или с минимальным досушиванием и очисткой;
  • значительное удорожание импортных составляющих зернового рынка — семян, пестицидов и других ресурсов.

Остановка речного движения привела к переориентации перевозки зерна на автомобильный и железнодорожный транспорт.

Доставка зерна в порты автотранспортом сегодня стоит в среднем 1500–2500 грн/т, что составляет 30–50% в его цене.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о динамике сентябрьских цен на кукурузу, пшеницу, ячмень и подсолнечник.

В октябре писали о динамике цен на сою, рапс, подсолнечник, ячмень и кукурузу. Не обошли вниманием и цену пшеницы по состоянию на начало октября и на середину месяца.

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