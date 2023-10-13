Ціни на зернові в Україні станом на 12 жовтня 2023

Українська пшениця. Фото: agronom.com.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

До кінця 2023 року світова ціна пшениці коливатиметься в межах 230-250 доларів за тонну. Відчутного падіння внутрішніх цін на зернові в Україні в 2023 році не очікується.

За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, в середньому ціна на зернові та зернобобові культури може зрости на 5-7 % і сягнути позначки 6700 грн/т. Зокрема, пшениця реалізовуватиметься за ціною в межах 6400-6600 грн/т.

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Станом на 12 жовтня (за тижневий період з 5 по 12 жовтня) середня ціна на пшеницю в Україні складає 4 037 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні в період з 5 по 12 жовтня. Фото: tripoli.land

Протягом тижня з 5 по 12 жовтня ціни на пшеницю значно змінились. Якщо 5 жовтня ціна трималась на рівні 4 090 грн за тонну разом з ПДВ (при середньому курсі долара 36,57 грн), то до 7 жовтня відбулося різке падіння ціни — до 4029 грн за тонну. Приблизно на цьому рівні ціна протрималася чотири дні — по 10 жовтня включно, після чого ціна продовжила падати — до 4 012 грн за тонну станом на 12 жовтня.

Тижнева динаміка цін на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Що визначатиме динаміку ціни на пшеницю до кінця 2023 року

За прогнозом експертів Інституту аграрної економіки, цінову ситуацію на зернові в 2023 році визначатимуть такі чинники:

низька ймовірність зниження ціни на пальне в Україні слідом за світовим ринком;

зниження обсягів використання добрив, незважаючи на вірогідність невеликого зниження їх ціни внаслідок падіння ціни на газ;

зниження рівня використання агротехніки впливатиме на якість майбутнього врожаю;

створення та зростання значних перехідних залишків зерна, які тиснутимуть на ціну всередині країни;

зниження якості зерна, що унеможливлюватиме експорт окремих партій — таке зерно буде йти на переробку або домішуватиметься до партій вищої якості;

зростання дефіциту елеваторних потужностей, адже відбудувати втрачену інфраструктуру, компенсувати її мобільними сховищами та новими елеваторами поки просто неможливо;

як і раніше, значна частина врожаю реалізовуватиметься "з коліс" без доробки або з мінімальним досушуванням та очисткою;

значне подорожчання імпортних складових зернового ринку — насіння, пестицидів та інших ресурсів.

Припинення річкового руху призвело до переорієнтації перевезення зерна на автомобільний і залізничний транспорт.

Доставка зерна в порти автотранспортом сьогодні коштує в середньому 1500–2500 грн/т, що сягає 30–50% у його ціні.

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