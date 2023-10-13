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Ціни на зерно в Україні: скільки коштує пшениця на середину жовтня

13 жовтня 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 12 жовтня 2023
Українська пшениця. Фото: agronom.com.ua
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

До кінця 2023 року світова ціна пшениці коливатиметься в межах 230-250 доларів за тонну. Відчутного падіння внутрішніх цін на зернові в Україні в 2023 році не очікується.

За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, в середньому ціна на зернові та зернобобові культури може зрости на 5-7 % і сягнути позначки 6700 грн/т. Зокрема, пшениця реалізовуватиметься за ціною в межах 6400-6600 грн/т.

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Станом на 12 жовтня (за тижневий період з 5 по 12 жовтня) середня ціна на пшеницю в Україні складає 4 037 грн за тонну разом з ПДВ.

 

середня ціна пшениці
Середня ціна на пшеницю в Україні в період з 5 по 12 жовтня. Фото: tripoli.land

Протягом тижня з 5 по 12 жовтня ціни на пшеницю значно змінились. Якщо 5 жовтня ціна трималась на рівні 4 090 грн за тонну разом з ПДВ (при середньому курсі долара 36,57 грн), то до 7 жовтня відбулося різке падіння ціни — до 4029 грн за тонну. Приблизно на цьому рівні ціна протрималася чотири дні — по 10 жовтня включно, після чого ціна продовжила падати — до 4 012 грн за тонну станом на 12 жовтня.

 

динаміка цін на пшеницю
Тижнева динаміка цін на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Що визначатиме динаміку ціни на пшеницю до кінця 2023 року

За прогнозом експертів Інституту аграрної економіки, цінову  ситуацію на зернові в 2023 році визначатимуть такі чинники:

  • низька ймовірність зниження ціни на пальне в Україні слідом за світовим ринком;
  • зниження обсягів використання добрив, незважаючи на вірогідність невеликого зниження їх ціни внаслідок падіння ціни на газ;
  • зниження рівня використання агротехніки впливатиме на якість майбутнього врожаю;
  • створення та зростання значних перехідних залишків зерна, які тиснутимуть на ціну всередині країни;
  • зниження якості зерна, що унеможливлюватиме експорт окремих партій — таке зерно буде йти на переробку або домішуватиметься до партій вищої якості;
  • зростання дефіциту елеваторних потужностей, адже відбудувати втрачену інфраструктуру, компенсувати її мобільними сховищами та новими елеваторами поки просто неможливо;
  • як і раніше, значна частина врожаю реалізовуватиметься  "з коліс" без доробки або з мінімальним досушуванням та очисткою;
  • значне подорожчання імпортних складових зернового ринку — насіння, пестицидів та інших ресурсів.

Припинення річкового руху призвело до переорієнтації перевезення зерна на автомобільний і залізничний транспорт.

Доставка зерна в порти автотранспортом сьогодні коштує в середньому 1500–2500 грн/т, що сягає 30–50% у його ціні.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про динаміку вересневих цін на кукурудзу, пшеницю, ячмінь і соняшник

У жовтні писали про цінову динаміку на сою, ріпак, соняшник, ячмінь та кукурудзу. Не оминули увагою й ціну пшениці станом на початок жовтня.
 

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