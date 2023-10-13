Цены на зерновые в Украине по состоянию на 12 октября 2023 года

Украинская пшеница. Фото: agronom.com.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

До конца 2023 года мировая цена пшеницы будет колебаться в пределах 230-250 долларов за тонну. Ощутимого падения внутренних цен на зерновые в Украине в 2023 году не ожидается.

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, в среднем цена на зерновые и зернобобовые культуры может вырасти на 5-7% и достичь отметки 6700 грн/т. В частности, пшеница будет реализовываться по цене около 6400-6600 грн/т.

Читайте также:

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 12 октября.

По состоянию на 12 октября (за недельный период с 5 по 12 октября) средняя цена на пшеницу в Украине составляет 4 037 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине с 5 по 12 октября. Фото: tripoli.land

В течение недели с 5 по 12 октября цены на пшеницу значительно изменились. Если 5 октября цена держалась на уровне 4 090 грн за тонну вместе с НДС (при среднем курсе доллара 36,57 грн), то к 7 октября произошло резкое падение цены — до 4 029 грн за тонну. Приблизительно на этом уровне цена продержалась четыре дня — по 10 октября включительно, после чего цена продолжила падать — до 4 012 грн за тонну по состоянию на 12 октября.

Недельная динамика цен на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Что будет определять динамику цены на пшеницу до конца 2023 года

По прогнозу экспертов Института аграрной экономики, ценовую ситуацию на зерновые в 2023 году будут определять следующие факторы:

низкая вероятность снижения цены на топливо в Украине вслед за мировым рынком;

снижение объемов использования удобрений, невзирая на вероятность небольшого снижения их цены вследствие падения цены на газ;

снижение уровня использования агротехники будет влиять на качество будущего урожая;

создание и рост значительных переходных остатков зерна, которые будут давить на цену внутри страны;

снижение качества зерна, что делает невозможным экспорт отдельных партий — такое зерно будет идти на переработку или примешиваться к партиям высшего качества;

рост дефицита элеваторных мощностей, ведь отстроить утраченную инфраструктуру, компенсировать ее мобильными хранилищами и новыми элеваторами пока просто невозможно;

по-прежнему значительная часть урожая будет реализовываться "с колес" без доработки или с минимальным досушиванием и очисткой;

значительное удорожание импортных составляющих зернового рынка — семян, пестицидов и других ресурсов.

Остановка речного движения привела к переориентации перевозки зерна на автомобильный и железнодорожный транспорт.

Доставка зерна в порты автотранспортом сегодня стоит в среднем 1500–2500 грн/т, что составляет 30–50% в его цене.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о динамике сентябрьских цен на кукурузу, пшеницу, ячмень и подсолнечник.

В октябре мы писали о ценовой динамике на сою, рапс, подсолнечник, ячмень и кукурузу. Не обошли вниманием и цену пшеницы по состоянию на начало октября.