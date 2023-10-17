Цены на зерно в Украине: сколько стоит подсолнечник на середину октября

Поле подсолнечника. Фото: agroprofi.com.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина является одним из крупнейших экспортеров зерновых в мире. Основными экспортными культурами Украины пшеница, кукуруза и ячмень. При этом из-за российского вторжения и из-за блокады портов Черноморского бассейна экспорт зерна из Украины сократился на 20%. В настоящее время Украина экспортирует зерно через порты Дуная, железнодорожные и автомобильные маршруты в Европу. Кроме того, после выхода из "зернового соглашения" РФ 17 раз атаковала украинские порты, уничтожив 300 тыс. т зерна.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 17 октября.

Читайте также:

По состоянию на 17 октября средняя цена на подсолнечник в Украине составляет 10593 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 17 октября. Фото: tripoli.land

Следует отметить, что цена на подсолнечник за последние дни была нестабильной. Так, в понедельник, 9 октября, средняя стоимость тонны подсолнечника составила 10 571 грн. С тех пор цена на этот продукт то росла, то снова падала: 11 октября — выросла до 10736 грн; 12 октября — упала до 10703 грн; 13 октября — упала до 10586 грн; 14 октября — выросла до 10593 грн. Сейчас именно эта цена за тонну подсолнечника актуальна.

Недельная динамика изменения средней цены на подсолнечник в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Украина занимает определенное положение среди глобальных производителей подсолнечника благодаря своему благоприятному климату. Стоимость одной тонны подсолнечника сильно зависит от мировых цен на подсолнечное масло, поскольку объемы экспорта подсолнечника и шрота значительно превышают объемы экспорта семян подсолнечника.

Цены на подсолнечник могут сильно колебаться в зависимости от времени уборки урожая, интересов трейдеров и объемов предложений. Трейдеры, покупающие подсолнечник на полях, обычно используют автотранспорт для доставки. Стоимость бензина и логистика также оказывают значительное влияние на итоговую стоимость продукции.

Следует также учитывать, что Украина находится в состоянии полномасштабной войны с Российской Федерацией. Разрушение портов на черноморском побережье российскими вооруженными силами повлекло за собой дефицит украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также оказала существенное влияние на производство и экспорт зерновых культур из Украины, существенно влияя на мировые цены.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят рапс, кукуруза и пшеница . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и сои . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.