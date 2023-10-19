Цены на зерновые в Украине по состоянию на 19 октября 2023 года

Уборка ячменя. Фото: beerandbrewer.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина продолжает наращивать экспорт зерна, несмотря на трудности, связанные с российским вторжением. По данным Государственной таможенной службы, Украина с начала этого года экспортировала 7,801 млн тонн зерновых и бобовых культур, из них в октябре было отправлено 1,048 млн тонн. По сравнению с прошлым годом объем экспорта на данный момент значительно ниже. В прошлом году, к 21 октября, было уже отправлено 11,526 млн тонн зерна, включая 2,834 млн тонн в октябре. Всему виной блокада портов Украины со стороны России, которая имеет серьезные последствия для мировой продовольственной безопасности.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 19 октября.

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По состоянию на 19 октября средняя цена на ячмень в Украине составляет 2455 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 19 октября. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние дни существенно выросла. Так, в среду, 11 октября, средняя стоимость тонны ячменя составила 2312 грн. На этом уровне она держалась до субботы, 14 октября, когда выросла до 2492 грн за тонну. Во вторник, 17 октября, цена на ячмень снова поднялась — до 2455 грн за тонну. На этой отметке цена на ячмень держится и по сей день. Сейчас цена за тонну ячменя самая большая за недельный период.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине.

Из-за вторжения России в Украину цены на ячмень теперь тесно связаны с военными событиями. Украина по-прежнему остается одним из ведущих мировых поставщиков ячменя, но военные действия оказывают серьезное влияние на объемы его производства и экспорта.

Также на цены влияют другие факторы, включая:

Погодные условия. Засухи и наводнения могут негативно отразиться на урожае ячменя, что влияет на его доступность на рынке.

Спрос и предложение. Неравновесие между спросом и предложением может вызвать колебания цен как вверх, так и вниз.

Мировые цены. Глобальные события, такие как засуха или плохой урожай в других странах, могут поднимать мировые цены и увеличивать интерес к экспорту из Украины.

Экономические причины. Экономические условия, такие как инфляция и безработица, могут также влиять на цены на ячмень.

Обменный курс. Изменения валютного курса могут влиять на цены на импорт и экспорт ячменя, что в свою очередь влияет на цены на рынке.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник, кукуруза и пшеница . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.