Ціни на зернові в Україні станом на 18 жовтня 2023

Поле сої. Фото: asihiyield.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Незважаючи на повномасштабне російське вторгнення Україна залишається одним із найбільших світових експортерів зерна. Експорт зернових культур, таких як пшениця, ячмінь, кукурудза та інші, був важливим складником української економіки. Однак війна в Україні призвела до різкого скорочення експорту зернових із країни. Основною причиною скорочення експорту є блокада морських портів України російським флотом. За оцінками, в українських портах заблоковано близько 20 млн. тонн зерна. Крім того, через нестачу фінансування планується скоротити загальну площу посіву озимих культур в Україні на 20% порівняно з минулим роком.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 18 жовтня.

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Станом на 18 жовтня середня ціна на сою в Україні становить 13321 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 18 жовтня. Фото: tripoli.land

Слід зазначити, що ціна на сою упродовж останніх днів тілльки зростала. Так, у вівторок, 10 жовтня, середня вартість тонни сої становила 13278 грн і згодом зросла спочатку до 13287 грн, потім до 13289 грн. З субботы, 14 жовтня, ціна на сою зросла до 13311 грн, а з вівторка, 17 жовтня, до 13321 грн за тонну. Наразі ціна є максимальною за тиждень.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Сьогоднішня ціна на сою в Україні визначається багатьма факторома, включаючи світову кон'юнктуру та політичну обстановку. Вона також залежить від обсягу експорту, місцевих закупівельних цін, витрат на транспортування та стану світового ринку. Крім того, важивим фактором у формуванні цін є витрати на сільськогосподарську техніку, паливо, амортизацію та насіння, а також валютні коливання.

Слід зазначити, що війна з Росією негативно вплинула на ціни на сою в Україні. Російська окупація українскьких земель призвела до руйнування сільськогосподарських угіддь та проблем у логістиці, що зменшило пропозицію сої на ринку.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник, кукурудза та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.