Цены на зерновые в Украине по состоянию на 18 октября 2023 года

Поле сои. Фото: asihiyield.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на полномасштабное российское вторжение, Украина остается одним из крупнейших мировых экспортеров зерна. Экспорт зерновых культур, таких как пшеница, ячмень, кукуруза и другие, являлся важной составляющей украинской экономики. Однако война в Украине привела к резкому сокращению экспорта зерновых из страны. Основная причина сокращения экспорта — блокада морских портов Украины российским флотом. По оценкам, в украинских портах заблокировано около 20 млн тонн зерна. Кроме того, из-за нехватки финансирования планируется сократить общую площадь посева озимых культур в Украине на 20% по сравнению с прошлым годом.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 18 октября.

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По состоянию на 18 октября средняя цена на сою в Украине составляет 13 321 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 18 октября. Фото: tripoli.land

Следует отметить, что цена на сою за последние дни только росла. Так, во вторник, 10 октября, средняя стоимость тонны сои составила 13 278 грн и впоследствии выросла сначала до 13 287 грн, затем до 13 289 грн. С субботы, 14 октября, цена на сою выросла до 13 311 грн, а со вторника, 17 октября, до 13 321 грн за тонну. Сейчас цена является максимальной за неделю.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине.

Сегодняшняя цена на сою в Украине определяется многими факторами, включая мировую конъюнктуру и политическую обстановку. Она также зависит от объема экспорта, местных закупочных цен, расходов на транспортировку и состояния мирового рынка. Кроме того, важным фактором в формировании цен являются расходы на сельскохозяйственную технику, топливо, амортизацию и семена, а также валютные колебания.

Следует отметить, что война с Россией оказала негативное влияние на цены на сою в Украине. Российская оккупация украинских земель привела к разрушению сельскохозяйственных угодий и проблемам в логистике, что уменьшило предложение сои на рынке.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник, кукуруза и пшеница. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.