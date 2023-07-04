Ціни на прийом АКБ: скільки коштує брухт акумуляторів по регіонах України

Склад старих акумулярів. Фото: scmp.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Автомобільні акумулятори, також відомі як АКБ (акумуляторні кислотні батареї), є пристроями, які постачають електричну енергію для запуску двигуна автомобіля та живлення електричних систем під час його роботи. Проте АКБ також містять небезпечні речовини, які є токсичними і можуть завдати шкоди довкіллю. Тому важливо здавати акумулятори на переробку, щоб уникнути негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.

До того ж здавання старих АКБ в переробку дозволить заробити трохи додаткових грошей. Новини.LIVE розповідає, скільки коштує здати акумулятори в Україні.

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Що таке АКБ

АКБ (акумуляторні кислотні батареї) або автомобільні акумулятори — це пристрої, що надають електричну енергію для роботи авто. Вони виконують кілька важливих функцій. Акумулятори використовуються для запуску двигуна. Коли водій вставляє ключ у запалювання та повертає його, АКБ передає електричний струм через дроти до стартера, який обертає двигун і таким чином запускає його.

Крім того, АКБ живить електричні системи в автомобілі, такі як фари, радіо, системи кондиціювання повітря, віконні склопідіймачі та інші електронні пристрої. Коли двигун працює, генератор заряджає АКБ.

АКБ мають доволі цікаву структуру. Усередині автомобільних акумуляторів встановлені свинцеві пластини, які занурені в електроліт — спеціальну суміш сірчаної кислоти та води. Електроліт забезпечує провідність електричного струму між пластинами, що дозволяє АКБ працювати.

Автомобільні акумулятори не є ідеальними пристроями с точки зору екології. Свинець та сірчана кислота — це досить шкідливі речовини. Свинець — це важкий метал, який може бути небезпечним для здоров'я, якщо потрапляє у довкілля. Сірчана кислота є також небезпечною хімічною речовиною. Тому важливо правильно утилізувати АКБ, коли вони виходять із ладу або старіють.

Навіщо здавати акумулятори

Здавання АКБ у пункти прийому вторинної сировини дозволить вам заробити трохи додаткових грошей, а також проявити своє піклування про захист довкілля.

Якщо акумулятори викидаються неправильно, де вони просто неба розкладаються на звалищах, то свинець та сірчана кислота, які містяться в АКБ, потрапляють до навколишнього середовища, загрожуючи здоров'ю людей та тварин. Переробка акумуляторів дозволяє безпечно обробляти та утилізувати небезпечні компоненти, мінімізуючи негативний вплив на довкілля.

Акумулятори містять цінні матеріали, такі як свинець, кадмій і літій. Переробка дозволяє витягувати ці матеріали та використовувати їх повторно під час виробництва нових акумуляторів або інших продуктів. Це знижує потребу у видобутку нових сировинних матеріалів та скорочує екологічне навантаження на природні ресурси.

АКБ містять небезпечні хімічні речовини, які можуть бути шкідливими для здоров'я. Неправильне поводження з акумуляторами або їх пошкодження може призвести до витоку кислоти або інших аварійних ситуацій. Переробка акумуляторів, яка здійснюється спеціалізованими підприємствами, відбувається з дотриманням процедур безпеки та захисту здоров'я працівників та довкілля.

Як правильно здавати АКБ

Як ви вже зрозуміли, акумулятори можуть бути доволі небезпечними пристроями, якщо для безвідповідально ставитися до їхнього зберігання та переробки.

Небезпечні елементи, які містяться в автомобільних акумуляторах:

Свинець. Цей кольоровий метал використовується для виготовлення свинцевих пластин, які є ключовими компонентами акумулятора. Свинець є токсичним і може спричиняти захворювання, якщо потрапляє в організм людини. Електроліт. Електроліт в акумуляторі може бути лужним чи кислотним розчином. Він містить хімічні сполуки, які можуть бути небезпечними при контакті зі шкірою, дихальними шляхами чи очима. Сучасні акумулятори також можуть містити з'єднання в гелеподібній формі, які також можуть становити небезпеку для здоров'я при неправильній обробці та здачі. Гума, пластик та інші складні хімічні сполуки. Ці компоненти акумуляторів містять хімічні сполуки, здатні становити небезпеку при неправильній обробці або утилізації.

Тому важливо поводитися з акумуляторами дуже обережно. Це означає використання відповідних захисних засобів, таких як рукавички, захисні окуляри та захисний одяг, щоб запобігти контакту з небезпечними речовинами.

Якщо під час експлуатації автомобільного акумулятора захисний корпус не пошкоджений, з метою безпеки рекомендується зберігати і здавати акумулятор разом з електролітом, що міститься всередині.

Дехто вважає, що зливання електроліту з акумулятора допомагає отримати більшу суму від здачі. Однак ціна у пунктах прийому зазвичай враховується лише за вихід кольорового металу при обробці конкретної моделі акумулятора. Інші компоненти просто не враховуються під час визначення ціни.

Втім, є випадки, коли злити електроліт все ж таки необхідно. Наприклад, якщо захисний корпус акумулятора пошкоджено і перед зберіганням або здаванням в металобрухт все ж потрібно видалити електроліт. В такому разі рекомендується дотримуватися таких рекомендацій.

Для безпечного видалення розчину з акумулятора найкраще використовувати трубку та збирати рідину у скляну тару. Це допоможе уникнути контакту зі шкірою або слизовими оболонками.

Поступово та акуратно нахиляйте акумулятор, збираючи небезпечний розчин у тару. Важливо уникати перевертання акумулятора у відкритому стані, оскільки це може спричинити розряд і коротке замикання.

Розчин електроліту можна нейтралізувати, додавши невелику кількість соди в тару після зливу. Однак необхідно розуміти, що повне відкачування електроліту з внутрішнього простору акумулятора неможливе в домашніх умовах.

Ціни на акумулятори в Україні

Ціна автомобільного акумулятора при здачі на металобрухт залежить від кількох факторів. Щоб отримати вищу ціну, акумулятор має бути в хорошому стані з мінімальними пошкодженнями на поверхні. Зношений або пошкоджений корпус може свідчити про можливі витоки електролітичної рідини.

Під час приймання акумуляторів оглядається їх вміст. Це включає робочу рідину усередині акумуляторів. Від цього також може залежати вартість. Вага металевого каркаса акумулятора також має прямий вплив на ціну. Тяжкіший металевий каркас може принести більший прибуток.

Також слід зазначити, що чим більше акумуляторів ви здаєте, тим більше винагороди ви можете отримати. Залежно від типу та стану АКБ пункти прийому вторсировини в Україні виставляють таку середню ціну (за даними сайту сдай-лом.укр):

Київська область — від 34,7 грн/кг

Вінницька область — від 35,2 грн/кг

Волинська область — від 34,8 грн/кг

Дніпропетровська область — від 35,1 грн/кг

Житомирська область — від 34,9 грн/кг

Закарпатська область — від 35,1 грн/кг

Запорізька область — від 35,3 грн/кг

Івано-Франківська область — від 35,2 грн/кг

Кіровоградська область — від 34,7 грн/кг

Львівська область — від 35 грн/кг

Миколаївська область — від 35,1 грн/кг

Одеська область — від 35 грн/кг

Полтавська область — від 35,2 грн/кг

Рівненська область — від 35,2 грн/кг

Сумська область — від 35,2 грн/кг

Тернопільська область — від 34,9 грн/кг

Хмельницька область — від 35,4 грн/кг

Черкаська область — від 35,4 грн/кг

Чернівецька область — від 35 грн/кг

Чернігівська область — від 35,3 грн/кг

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