Ціни на макулатуру в Україні 2023

Макулатура на звалищі. Джерело: recycling-magazine.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Життя сучасної людини важко уявити без використання паперової продукції. Щодня ми купуємо соки та молоко в упаковках з картону, носимо їжу в паперових пакетах та п'ємо каву з паперових стаканчиків. І це вже не кажучи про газети, журнали, книги, листи, рекламні брошури та коробки від побутової техніки та електроніки.

Здаючи макулатуру у переробку ви допоможете скоротити забруднення навколишнього середовища, а також зможете трохи підзаробити. Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати макулатуру в Україні.

Читайте також:

Що таке макулатура

Макулатура — це вторинний вид сировини, який одержують із використаного паперу та картонної упаковки. Газети, журнали, листи, короби, чеки, зошити та книги — більшість цих речей, зрештою, стає макулатурою.

Макулатуру збирають та відправляють на спеціальні підприємства, де вона проходить процес переробки. Спочатку папір подрібнюють на дуже маленькі шматочки та змішують із водою, щоб отримати паперову масу. Потім цю масу очищають від сторонніх домішок, таких як степлери, скріпки чи пластикові вікна з конвертів.

Після очищення її сушать та пресують, щоб видалити зайву вологу. Згодом ця маса проходить процес формування з якого вже виходить новим папером або картонною упаковкою.

Навiщо здавати макулатуру

Здавання макулатури в пункти прийому не тільки дозволить вам заробити трохи зайвих грошей — що у наші часи буде досить доречним, — а і має безліч інших переваг.

Так, здавання макулатури на переробку, допомагає скоротити забруднення навколишнього середовища та зменшити вирубку дерев. Замість того, щоб викидати папір та картон на смітник, ми можемо переробити цю макулатуру в нові паперові вироби.

Переробка 1 тонни макулатури дозволяє заощадити приблизно 15-20 дерев середнього розміру, а також зберегти приблизно 20 тис. літрів води. Переробка макулатури також дозволяє заощадити значну кількість енергії. При виробництві паперу з вторинної сировини її потрібно значно менше.

Здавання макулатури на переробку також дозволяє уникнути складування цього відходу на звалищах. Це сприяє економії місця та зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище.

Як правильно здавати макулатуру

При здаванні макулатури існує декілька нюансів та правил яких бажано дотримуватись. Щоб скоротити ваш час та максимізувати можливий прибуток ми розібрались в основних:

Сортування. Окремо збирайте паперові та картонні відходи від інших видів сміття. Переконайтеся, що макулатура не містить сторонніх матеріалів, таких як пластикові покриття, металеві скріпки або вікна з конвертів. Видаляйте всі негашені залишки їжі або інші забруднення.

Пакування. Зібрану макулатуру краще запакувати в мішки або коробки, щоб полегшити її транспортування. Слід зазначити, що великі коробки з макулатурою можуть бути важкими для підйому і транспортування.

Види макулатури. Загалом існують два види паперових виробів, які можна задавати в пункти прийому вторсировини:

Вироби, які легко даються переробці, містять папір, картон та інші паперові матеріали. Такі вироби широко приймають у всіх пунктах прийому вторинної сировини, оскільки їх можна переробити на целюлозно-переробних заводах без особливих труднощів.

Легко перероблені вироби це:

Гофрований картон. З нього виготовляють упаковки та коробки для товарів. Важливо, щоб картон не містив поліетиленового покриття.

Сировина з офісів та навчальних закладів. Сюди входять використані аркуші формату А4, зошити, паперові плакати.

Папір, на якому проводяться записи, такі як блокноти або записні книжки.

Конверти без пластикових вставок: Приймаються конверти, які не містять пластикових елементів або вставок.

Паперові чи глянцеві видання: журнали, газети та інші друковані матеріали.

рекламні буклети, брошури, листівки, настінні плакати та інші поліграфічні матеріали.

Щільний канцелярський папір та картон. Канцелярські вироби та картон високої щільності, за винятком виробів чорного або коричневого кольору.

У групу, яка складно дається переробці входять вироби з паперу, які вимагають спеціального обладнання або процесів для створення з них нової продукції. Наприклад, це може бути папір із пластиковим покриттям, ламінований картон, паперові вироби з металевими або пластиковими вставками тощо. Для їх переробки потрібно додаткове оброблення, і не всі пункти прийому макулатури готові приймати такі вироби.

Вироби, які складніше здавати на макулатуру, включають:

Подрібнений папір. Приймається лише у випадку, якщо його щільно утрамбувати в картонну коробку. Однак багато пунктів прийому вторсировини відмовляються приймати таку макулатуру через ризик пошкодження механізмів обладнання.

Обгортковий папір. Для здачі на макулатуру він повинен бути не укріплений плівкою і не містити блискучих вкраплень, пластикового або поліетиленового декору.

Зазвичай також не приймаються чисті паперові рушники та серветки.

Слід зауважити, що кожен пункт прийому макулатури може мати свої особливості та критерії прийому, тому рекомендується уточнювати їх заздалегідь. Тим паче, що у більшості з них є контактні номера телефонів.

Ціни на макулатуру в Україні

Залежно від типу та стану макулатури пункти прийому вторсировини на своїх сайтах та оголошеннях пропонують такі ціни:

Київська область — від 5 до 6,9 грн/кг

Вінницька область — від 2 до 2,5 грн/кг

Дніпропетровська область — від 2,5 до 6 грн/кг

Житомирська область — від 3 грн/кг

Запорізька область — від 2,7 до 3 грн/кг

Івано-Франківська область — від 2,5 грн/кг

Кіровоградська область — від 2,5 до 6 грн/кг

Львівська область — від 3 до 5 грн/кг

Миколаївська область — від 3 до 6 грн/кг

Одеська область — від 3 до 6 грн/кг

Полтавська область — від 4 до 5 грн/кг

Рівненська область — від 2,6 грн/кг

Сумська область — від 4 грн/кг

Тернопільська область — від 3 до 3,5 грн/кг

Хмельницька область — від 3,5 до 6 грн/кг

Черкаська область — від 1 до 1,5 грн/кг

Чернівецька область — від 1,5 до 2,5 грн/кг

Чернігівська область — від 2 до 4 грн/кг

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні. Мідь використовується для виготовлення різноманітних товарів, зокрема як кухонне приладдя, посуд, монети, музичні інструменти та художні вироби. Крім того, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні. Цей метал можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. А також зібрали ціни на брухт чорних металів в Україні. В ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу. Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи в Україні. Це досить дорогий метал, який теж можна здати на переробку. Також ми зібрали ціни за 1 кг латуні по регіонах України. Це також дуже популярний сплав, який можна здавати в пункти прийому вторсировини.