Цены на макулатуру в Украине 2023

Макулатура на свалке. Источник: recycling-magazine.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Жизнь современного человека сложно представить без использования бумажной продукции. Каждый день мы покупаем соки и молоко в упаковках из картона, носим еду в бумажных пакетах и пьем кофе из бумажных стаканчиков. И это уже не говоря о газетах, журналах, книгах, письмах, рекламных брошюрах и коробках от бытовой техники и электроники.

Сдавая макулатуру в переработку, вы поможете сократить загрязнение окружающей среды, а также сможете немного подзаработать. Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать макулатуру в Украине.

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Что такое макулатура

Макулатура — это вторичный вид сырья, получаемый из использованной бумаги и картонной упаковки. Газеты, журналы, письма, короба, чеки, тетради и книги — большинство этих вещей, в конечном счете, становится макулатурой.

Макулатуру собирают и отправляют на специальные предприятия, где она проходит процесс переработки. Сначала бумагу измельчают на маленькие кусочки и смешивают с водой, чтобы получить бумажную массу. Затем эту массу очищают от посторонних примесей, таких как степлеры, скрепки или пластиковые окна из конвертов.

После очистки все є сушат и прессуют, чтобы удалить лишнюю влагу. Впоследствии эта масса проходит процесс формирования из которого уже выходит новой бумагой или картонной упаковкой.

Зачем сдавать макулатуру

Сдача макулатуры в пункты приема не только позволит вам заработать немного лишних денег — что в наше время будет достаточно уместным, — но и имеет множество других преимуществ.

Так, сдача макулатуры на переработку помогает сократить загрязнение окружающей среды и уменьшить вырубку деревьев. Вместо того, чтобы выбрасывать бумагу и картон на помойку, мы можем переделать эту макулатуру в новые бумажные изделия.

Переработка 1 тонны макулатуры позволяет сэкономить около 15-20 деревьев среднего размера, а также сохранить около 20 тыс. литров воды. Переработка макулатуры позволяет сэкономить значительное количество энергии. При производстве бумаги из вторсырья ее требуется значительно меньше.

Сдача макулатуры на переработку также позволяет избежать складирования этого ухода на свалках. Это способствует экономии места и уменьшению негативного влияния на окружающую среду.

Как правильно сдавать макулатуру

При сдаче макулатуры существует несколько нюансов и правил, которые желательно соблюдать. Чтобы сократить ваше время и максимизировать возможную прибыль, мы разобрались в основных:

Сортировка. Отдельно собирайте бумажные и картонные отходы от других видов мусора. Убедитесь, что макулатура не содержит посторонних материалов, таких как пластиковые покрытия, металлические скрепки или окна из конвертов. Удаляйте все негашенные остатки пищи или другие загрязнения.

Упаковка. Собранную макулатуру лучше упаковать в мешки или коробки, чтобы облегчить ее транспортировку. Следует отметить, что большие коробки с макулатурой могут быть тяжелыми для подъема и транспортировки.

Виды макулатуры. В целом существуют два вида бумажных изделий, которые можно задавать в пункты приема вторсырья:

Изделия, которые легко даются переработке, включают бумагу, картон и другие бумажные материалы. Такие изделия широко принимаются во всех пунктах приема вторичного сырья, поскольку их можно переработать на целлюлозно-перерабатывающих заводах без особого труда.

Легко переработанные изделия это:

Гофрированный картон. Из него производятся упаковки и коробки для товаров. Важно, чтобы картон не содержал полиэтиленового покрытия.

Сырье из офисов и учебных заведений. Сюда входят использованные листы формата А4, тетради, бумажные плакаты.

Бумага, на которой производятся записи, такие как блокноты или записные книжки.

Конверты без пластиковых вставок: Принимаются конверты, не содержащие пластиковых элементов или вставок.

Бумажные или глянцевые издания: журналы, газеты и другие печатные материалы.

рекламные буклеты, брошюры, листовки, настенные плакаты и прочие полиграфические материалы.

Плотная канцелярская бумага и картон. Канцелярские изделия и картон высокой плотности, кроме изделий черного или коричневого цвета.

В сложно складывающуюся переработке группу входят изделия из бумаги, требующие специального оборудования или процессов для создания из них новой продукции. Например, это может быть бумага с пластиковым покрытием, ламинированный картон, бумажные изделия с металлическими или пластиковыми вставками. Для их переработки требуется дополнительная обработка, и не все пункты приема макулатуры готовы принимать такие изделия.

Изделия, сложнее сдавать на макулатуру, включают:

Измельченная бумага. Принимается только в том случае, если его плотно утрамбовать в картонную коробку. Однако многие пункты приема вторсырья отказываются принимать такую макулатуру из-за риска повреждения механизмов оборудования.

Оберточная бумага. Для сдачи на макулатуру она должна быть не укреплена пленкой и не содержать блестящих вкраплений, пластикового или полиэтиленового декора.

Обычно также не принимаются чистые бумажные полотенца и салфетки.

Следует заметить, что каждый пункт приема макулатуры может иметь свои особенности и критерии, поэтому рекомендуется уточнять их заранее. Тем более что у большинства из них есть контактные номера телефонов.

Цены на макулатуру в Украине

В зависимости от типа и состояния макулатуры пункты приема вторсырья на своих сайтах и объявлениях предлагают следующие цены:

Киевская область — от 5 до 6,9 грн/кг

Винницкая область — от 2 до 2,5 грн/кг

Днепропетровская область — от 2,5 до 6 грн/кг

Житомирская область — от 3 грн/кг

Запорожская область — от 2,7 до 3 грн/кг

Ивано-Франковская область — от 2,5 грн/кг

Кировоградская область — от 2,5 до 6 грн/кг

Львовская область — от 3 до 5 грн/кг

Николаевская область — от 3 до 6 грн/кг

Одесская область — от 3 до 6 грн/кг

Полтавская область — от 4 до 5 грн/кг

Ровенская область — от 2,6 грн/кг

Сумская область — от 4 грн/кг

Тернопольская область — от 3 до 3,5 грн/кг

Хмельницкая область — от 3,5 до 6 грн/кг

Черкасская область — от 1 до 1,5 грн/кг

Черновицкая область — от 1,5 до 2,5 грн/кг

Черниговская область — от 2 до 4 грн/кг

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