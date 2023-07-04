Цены на прием АКБ: сколько стоит лом аккумуляторов по регионам Украины

Состав старых аккумуляров. Фото: scmp.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Автомобильные аккумуляторы, также известные как АКБ (аккумуляторные кислотные батареи) — это устройства, снабжающие электрической энергией автомобиль для запуска двигателя и питания электрических систем во время его работы. Однако АКБ также содержат опасные вещества, которые являются токсичными и могут нанести вред окружающей среде. Поэтому важно сдавать аккумуляторы на переработку во избежание негативного влияния на окружающую среду и здоровье людей.

К тому же сдача старых АКБ в переработку позволит заработать немного дополнительных денег. Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит сдать аккумуляторы в Украине.

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Что такое АКБ

АКБ (аккумуляторные кислотные батареи) или автомобильные аккумуляторы — это устройства, снабжающие электрической энергией автомобили. Они выполняют несколько важных функций. Аккумуляторы используются для запуска двигателя. Когда водитель вставляет ключ в зажигание и поворачивает его, АКБ передает электрический ток через провода стартеру, который вращает двигатель и таким образом запускает его.

Кроме того, АКБ питает электрические системы в автомобиле, такие как фары, радио, системы кондиционирования воздуха, стеклоподъемники окна и другие электронные устройства. Когда двигатель работает, генератор заряжает АКБ.

У АКБ достаточно интересная структура. Внутри автомобильных аккумуляторов установлены свинцовые пластины, погруженные в электролит — специальную смесь серной кислоты и воды. Электролит обеспечивает проводимость электрического тока между пластинами, что позволяет АКБ работать.

Автомобильные аккумуляторы не являются идеальными устройствами с точки зрения экологии. Свинец и серная кислота — это достаточно вредные вещества. Свинец — это тяжелый металл, который может быть опасен для здоровья, если попадает в окружающую среду. Серная кислота также является опасным химическим веществом. Поэтому важно правильно утилизировать АКБ, когда они выходят из строя или стареют.

Зачем сдавать аккумуляторы

Сдача АКБ в пункты приема вторсырья позволит вам заработать немного дополнительных денег, а также проявить свою заботу о защите окружающей среды.

Если аккумуляторы выбрасываются неправильно, где они под открытым небом разлагаются на свалках, то свинец и серная кислота, содержащиеся в аккумуляторе, попадают в окружающую среду, угрожая здоровью людей и животных. Переработка аккумуляторов позволяет безопасно обрабатывать и утилизировать опасные компоненты, минимизируя негативное воздействие на окружающую среду.

Аккумуляторы содержат ценные материалы, такие как свинец, кадмий и литий. Переработка позволяет извлекать эти материалы и использовать их повторно при производстве новых аккумуляторов или других продуктов. Это снижает потребность в добыче новых сырьевых материалов и сокращает экологическую нагрузку на природные ресурсы.

АКБ содержат опасные химические вещества, которые могут быть вредны для здоровья. Неправильное обращение с аккумуляторами или их повреждение может привести к утечке кислоты или другим аварийным ситуациям. Переработка аккумуляторов, которую проводят специализированные предприятия, осуществляется с соблюдением процедур безопасности и защиты здоровья работников и окружающей среды.

Как правильно сдавать АКБ

Как вы уже поняли, аккумуляторы могут быть достаточно опасными устройствами, если безответственно относиться к их хранению и переработке.

Опасные элементы, содержащиеся в автомобильных аккумуляторах:

Свинец. Этот металл используется для изготовления свинцовых пластин, которые являются ключевыми компонентами аккумулятора. Свинец токсичен и может вызывать заболевание, если попадает в организм человека. Электролит. Электролит в аккумуляторе может являться щелочным или кислотным раствором. Он содержит химические соединения, которые могут быть опасны при контакте с кожей, дыхательными путями или глазами. Современные аккумуляторы также могут содержать соединения в гелеобразной форме, которые также могут представлять опасность для здоровья при неправильной обработке и сдаче. Резина, пластик и другие сложные химические соединения. Эти компоненты аккумуляторов содержат химические соединения, способные представлять опасность при неправильной обработке или утилизации.

Поэтому важно обращаться с аккумуляторами очень осторожно. Это означает использование соответствующих защитных средств, таких как перчатки, защитные очки и защитная одежда, чтобы предотвратить контакт с опасными веществами.

Если во время эксплуатации автомобильного аккумулятора защитный корпус не поврежден, в целях безопасности рекомендуется хранить и сдавать аккумулятор вместе с электролитом, содержащимся внутри.

Некоторые считают, что слив электролита с аккумулятора помогает получить большую сумму от сдачи АБ. Однако цена при приеме обычно учитывается только при выходе цветного металла при обработке конкретной модели аккумулятора. Другие компоненты аккумулятора просто не учитываются при определении цены.

Впрочем, есть случаи, когда слить электролит все же нужно. Например, если защитный корпус аккумулятора поврежден и перед хранением или сдачей в металлолом все же нужно удалить электролит. В таком случае рекомендуется придерживаться таких рекомендаций: для безопасного удаления раствора из аккумулятора лучше использовать трубку и собирать жидкость в стеклянную тару. Это поможет избежать контакта с кожей или слизистыми.

Постепенно и аккуратно наклоняйте аккумулятор, собирая опасный раствор в тару. Важно избегать переворачивания аккумулятора в открытом состоянии, так как это может привести к разряду и короткому замыканию.

Раствор электролита можно нейтрализовать, добавив небольшое количество соды в тару после слива. Однако необходимо понимать, что полная откачка электролита из внутреннего пространства аккумулятора невозможна в домашних условиях.

Цены на аккумуляторы в Украине.

Цена автомобильного аккумулятора при сдаче на металлолом зависит от нескольких факторов. Для получения более высокой цены аккумулятор должен быть в хорошем состоянии, с минимальными повреждениями на поверхности. Изношенный или поврежденный корпус может свидетельствовать о возможных утечках электролитической жидкости.

При приеме аккумуляторов осматривается их содержимое. Это включает в себя рабочую жидкость внутри аккумуляторов. От этого может зависеть стоимость. Вес металлического каркаса аккумулятора также оказывает прямое влияние на цену. Более тяжелый металлический каркас может принести большую прибыль.

Также следует отметить, что чем больше аккумуляторов вы сдаете, тем больше вознаграждения вы можете получить. В зависимости от типа и состояния АКБ пункты приема вторсырья в Украине выставляют такую среднюю цену (по данным сайта сдай-лом.укр):

Киевская область — от 34,7 грн/кг

Винницкая область — от 35,2 грн/кг

Волынская область — от 34,8 грн/кг

Днепропетровская область — от 35,1 грн/кг

Житомирская область — от 34,9 грн/кг

Закарпатская область — от 35,1 грн/кг

Запорожская область — от 35,3 грн/кг

Ивано-Франковская область — от 35,2 грн/кг

Кировоградская область — от 34,7 грн/кг

Львовская область — от 35 грн/кг

Николаевская область — от 35,1 грн/кг

Одесская область — от 35 грн/кг

Полтавская область — от 35,2 грн/кг

Ровенская область — от 35,2 грн/кг

Сумская область — от 35,2 грн/кг

Тернопольская область — от 34,9 грн/кг

Хмельницкая область — от 35,4 грн/кг

Черкасская область — от 35,4 грн/кг

Черновицкая область — от 35 грн/кг

Черниговская область — от 35,3 грн/кг

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