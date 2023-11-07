Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 7 листопада 2023

Виливка металу. Фото: lakos.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — це дуже популярний метал. Вона популярна з кількох причин. По-перше, мідь має високу електропровідність, перевершуючи всі за цим показником метали. По-друге, мідь має високу теплопровідність та використовується у виготовленні радіаторів та теплообмінників. По-третє, мідь легко формується, що дозволяє використовувати її для створення різноманітних виробів, включаючи дроти, труби та прикраси. Крім того, мідь має корозійну стійкість завдяки природній оксидній захисній плівці, що робить її довговічною й економічною в експлуатації. А ще мідь гарно піддається переробці, що робить її вдалим металом для повторного використання.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про мідь

Люди працювали з міддю щонайменше 10 000 років, про що свідчить відкриття в 1991 році льодовикової мумії Еці в Ецтальських Альпах із сокирою, що складається на 99,7% з чистої міді.

Менш відомий факт про мідь полягає в тому, що вона є природним антибактеріальним засобом. Коли бактерії, грибки чи віруси потрапляють на мідну поверхню, електрично заряджені іонні частинки ушкоджують клітинну мембрану мікроба чи вірусну оболонку. Це відкриття призвело до того, що мідь стала популярним вибором для виготовлення дверних ручок та поручнів. Мідь також широко використовується у медичній промисловості для зменшення інфекції. Її навіть вплітають у тканини для виготовлення антимікробного одягу, наприклад шкарпеток, які борються з грибком стоп.

У 1977 році НАСА запустило в космос "Золоті платівки Вояджера" — дві позолочені мідні грамофонні платівки, що містять зображення та звуки із Землі. Записи містять 115 зображень, вітання 55 мовами та різні звуки природи, такі як дощ, грім, прибій, а також звуки птахів та китів. Вони призначені для того, щоб розповісти історію нашого світу інопланетянам чи майбутнім космічним мандрівникам. Цілком доречно, що для створення такої важливої платівки використали саме мідь; мідні диски були спроектовані таким чином, щоб зберігати дані в недоторканності протягом мільярда років — мабуть, довше, ніж проіснує саме людство.

Мідь легко утворює метали з іншими металами. Все через її хімічну активність. Мідь може утворювати сплави з більшістю металів, включаючи золото, срібло, цинк, олово, алюміній, марганець та залізо. Латунь і бронза — це два найбільш відомі сплави міді. Крім латуні та бронзи, існує сотні інших сплавів міді. Ці сплави мають різні властивості, які роблять їх придатними для конкретних застосувань. Наприклад, мідно-нікелеві сплави мають високу електропровідність і теплопровідність, що робить їх придатними для застосувань у електротехніці.

За промисловим використанням мідь посідає третє місце після заліза та алюмінію. Мідь використовується в електропроводці (60 відсотків всієї міді, що використовується), сантехніці, електроніці, будівництві будівель, посуді, монетах і безлічі інших продуктів.

Як правильно здавати мідь у пункти приймання вторсировини

Мідь є відносно дорогим металом і, як ми зазначали вище, застосовується в різних галузях. Ціни на мідь у приймальних пунктах можуть коливатися з кількох причин. Насамперед, на ціну впливає якість металу: наявність домішок, окислення, стан брухту.

Щоб отримати найбільшу суму за брухт міді, перед здаванням корисно виконати кілька простих кроків. Наприклад, доцільно позбавитися інших матеріалів і металів, які можуть бути у брухті.

Якщо у вас є мідні дроти, їх можна здати разом із ізоляцією. Однак варто пам'ятати, що ізоляція підвищує вагу і може зменшити загальну вартість металу. Деякі люди намагаються видалити ізоляцію шляхом спалення її у вогні, але це може вплинути на якість міді. Метал із сильним окисленням від нагрівання може мати меншу вартість.

Приймальні пункти готові приймати різні види міді, включаючи кабелі, мідні обмотки від двигунів, сантехнічне обладнання, мідні труби та багато іншого. Досвід показує, що зазвичай вигідніше здавати великі обсяги міді відразу, це може надати вигідніші умови на приймальних пунктах.

Ціни на брухт міді в Україні у жовтні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 230 до 260 грн;

Вінницька область — від 200 до 210 грн;

Дніпропетровська область — від 230 до 250 грн;

Житомирська область — від 130 до 160 грн;

Закарпатська область — від 125 до 140 грн;

Запорізька область — від 180 до 240 грн;

Івано-Франківська область — від 170 до 190 грн;

Кіровоградська область — від 165 до 195 грн;

Львівська область — від 180 до 210 грн;

Миколаївська область — від 210 до 260 грн;

Одеська область — від 235 до 260 грн;

Полтавська область — від 180 до 250 грн;

Сумська область — від 160 до 190 грн;

Тернопільська область — від 130 до 160 грн;

Харківська область — від 250 до 275 грн;

Хмельницька область — від 230 до 250 грн;

Черкаська область — від 130 до 160 грн;

Чернівецька область — від 125 до 140 грн;

Чернігівська область — від 200 до 240 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні та алюмінію в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи, срібла та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.