Ціни на бронзу та кольорові метали в Україні станом на 3 листопада 2023

Відливання бронзи. Фото: ergenekon.com.tr

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Бронза — це сплав міді та олова (або інших металів). Вона має високу міцність і стійкість до корозії, що робить її матеріалом який має безліч застосувань. Бронза зносостійка, що дозволяє використовувати її для підшипників та зубчастих коліс. Її відмінні ливарні властивості дозволяють створювати з бронзи різноманітні форми. Бронза також має хорошу електро- і теплопровідність, що знаходить застосування в електроніці.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг бронзи в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про бронзу

Археологічний період, коли бронза була найтвердішим широко використовуваним металом, відомий як бронзовий вік. Початок бронзового століття Західної Євразії та Індії умовно датується серединою 4-го тисячоліття до н. е. (~3500 р. е.), а в Китаї — початком 2-го тисячоліття до н. е.

Оскільки історичні витвори мистецтва часто виготовлялися з латуні (міді та цинку) та бронзи різного складу, у сучасних музейних та наукових описах старих творів мистецтва натомість все частіше використовується узагальнений термін "мідний сплав".

Слово "бронза" прийшло з італійської у середині XVIII століття. В італійській мові слово "bronzo" походить від латинського слова "aes brundisium", яке означає "бронза з Брундізія". Брундізій був давньоримським містом на півдні Італії, яке було відоме своїми бронзовими виробами. Слово "бронза" спочатку означало "дзвін", але пізніше воно стало використовуватися для позначення будь-якого сплаву міді та олова.

Одна з найкорисніших властивостей бронзи — її дзвінкість. Це робить цей метал ідеальним для виготовлення музичних інструментів. З цієї причини багато великих дзвонів зроблено з бронзи, щоб їх було чути здалеку. Тарілки барабанних установок також зазвичай виготовляються із бронзи. Бронзовий метал надає їм додаткової довговічності, а також створює всім відомий тембр.

Оскільки бронза містить мідь, вона може зробити вашу шкіру зеленою незалежно від того, чи є у вас алергія чи ні. Бронза та мідь забарвлюють шкіру в зелений колір, тому що, коли мідь вступає в реакцію з потом та кислотами шкіри, утворюється хлорид міді. Хлорид міді - це зелена речовина, яка потім стирається зі шкіри.

Як найдорожче здати бронзу на брухт

Ціни на бронзу в пунктах прийому вторинної сировини можуть змінюватися з часом, піддаючись впливу різних факторів. Однак найвищу вартість має бронза із високим вмістом міді.

Крім того, стан бронзових виробів також впливає на їхню вартість. Вироби, які не зазнали окислення і перебувають у відмінному стані, можуть бути оцінені вище.

Перед тим, як здавати бронзові вироби на переробку, рекомендується очистити їх від бруду, масел та інших забруднень, а також видалити вставки з гуми, пластику, дерева та інших супутніх матеріалів. Це допоможе отримати вигіднішу пропозицію за вашу бронзу.

Також слід зважати на те, що ціни на бронзу можуть коливатися в залежності від поточного стану металургійного ринку. Економічні та інші фактори можуть вплинути на ціну. Тому важливо бути в курсі новин, щоб визначити оптимальний момент для продажу бронзових виробів.

Для відмінності бронзи від міді можна звернути увагу на такі особливості:

1. Бронза зазвичай має характерний темно-червоний відтінок, іноді з коричневими включеннями, тоді як мідь має більш яскравий червоний колір.

2. Бронза часто буває більш твердою та міцною в порівнянні з міддю.

3. При обробці міді гарячим розчином електроліту, таким як хлорид натрію або хлорид заліза, мідь змінює свій колір, стаючи темнішою, тоді як бронзові деталі змінюють свій колір менш помітно. Концентрована азотна кислота надасть міді блакитний відтінок, тоді як бронза не піддасться такій реакції.

Ціни на бронзу в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг бронзи, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 100 до 145 грн.

Вінницька область — від 115 до 135 грн.

Волинська область — від 80 до 120 грн.

Дніпропетровська область — від 100 до 160 грн.

Житомирська область — від 60 до 70 грн.

Закарпатська область — від 70 до 80 грн.

Запорізька область — від 120 до 130 грн.

Івано-Франківська область — від 65 до 80 грн.

Кіровоградська область — від 70 до 90 грн.

Львівська область — від 120 до 160 грн.

Миколаївська область — від 150 до 160 грн.

Одеська область — від 145 до 160 грн.

Полтавська область — від 140 до 165 грн.

Рівненська область — від 60 до 70 грн.

Сумська область — від 70 до 80 грн.

Тернопільська область — від 77 до 90 грн.

Хмельницька область — від 130 до 140 грн.

Черкаська область — від 80 до 90 грн.

Чернівецька область — від 75 до 105 грн.

Чернігівська область — від 130 до 145 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, латуні та алюмінію в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт срібла та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет і "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.