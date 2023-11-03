Цены на бронзу и цветные металлы в Украине по состоянию на 3 ноября 2023 года

Отливка бронзы. Фото: ergenekon.com.tr

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Бронза — это сплав меди и олова (или других металлов). Она обладает высокой прочностью и стойкостью к коррозии, что делает ее материалом имеющим множество применений. Бронза износостойкая, что позволяет использовать ее для производства подшипников и зубчатых колес. Ее отличные литейные свойства позволяют создавать из бронзы разнообразные формы. Бронза также обладает хорошей электро- и теплопроводностью, что находит применение в электронике.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг бронзы в Украине в октябре.

Читайте также:

Интересные факты о бронзе

Археологический период, когда бронза была самым твердым широко используемым металлом, известен как бронзовый век. Начало бронзового века Западной Евразии и Индии условно датируется серединой 4 тысячелетия до н. до н.э. (~3500 г. до н.э.), а в Китае — началом 2-го тысячелетия до н. э.

Поскольку исторические произведения искусства часто изготавливались из латуни (меди и цинка) и бронзы разного состава, в современных музейных и научных описаниях старых произведений искусства все чаще используется обобщенный термин "медный сплав".

Слово "бронза" с итальянского в середине XVIII века. В итальянском языке слово "bronzo" происходит от латинского слова "aes brundisium", которое означает "бронза из Брундизии". Брундизий был древнеримским городом на юге Италии, который был известен своими бронзовыми изделиями. Слово "бронза" сначала означало "колокол", но позже оно стало использоваться для обозначения любого сплава меди и олова.

Одно из самых полезных свойств бронзы — ее звонкость. Это делает этот металл безупречным для производства музыкальных инструментов. По этой причине много больших колоколов сделано из бронзы, чтобы их было слышно издалека. Тарелки барабанных установок также обычно производятся из бронзы. Бронзовый металл придает им дополнительную долговечность, а также создает всем известный тембр.

Поскольку бронза содержит медь, она может сделать вашу кожу зеленой независимо от того, есть ли у вас аллергия или нет. Бронза и медь окрашивают кожу в зеленый цвет, потому что, когда медь вступает в реакцию с потом и кислотами кожи, образуется хлорид меди. Хлорид меди — это зеленое вещество, которое затем стирается с кожи.

Как дороже всего сдать бронзу на лом

Цены на бронзу в пунктах приема вторичного сырья могут изменяться со временем, подвергаясь воздействию разных факторов. Однако самую высокую стоимость имеет бронза с высоким содержанием меди.

Кроме того, состояние бронзовых изделий также влияет на их стоимость. Изделия, не подвергшиеся окислению и находящиеся в отличном состоянии, могут быть оценены выше.

Перед сдачей бронзовых изделий на переработку рекомендуется очистить их от грязи, масел и других загрязнений, а также удалить вставки из резины, пластика, дерева и других сопутствующих материалов. Это поможет получить более выгодное предложение за вашу бронзу.

Также следует учитывать, что цены на бронзу могут колебаться в зависимости от текущего состояния металлургического рынка. Экономические и другие факторы могут отразиться на цене. Поэтому важно быть в курсе новостей, чтобы определить оптимальный момент для продажи бронзовых изделий.

Для отличия бронзы от меди можно обратить внимание на следующие особенности:

1. Бронза обычно имеет характерный темно-красный оттенок, иногда с коричневыми включениями, в то время как медь имеет более яркий красный цвет.

2. Бронза часто бывает более жесткой и крепкой по сравнению с медью.

3. При обработке меди горячим раствором электролита, таким как хлорид натрия или хлорид железа, медь изменяет свой цвет, темнея, тогда как бронзовые детали изменяют свой цвет менее заметно. Концентрированная азотная кислота придаст меди голубой оттенок, тогда как бронза не подвергнется такой реакции.

Цены на бронзу в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг бронзы, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Заменить символ в тексте онлайнКиевская область — от 100 до 145 грн.

Винницкая область — от 115 до 135 грн.

Волынская область — от 80 до 120 грн.

Днепропетровская область — от 100 до 160 грн.

Житомирская область — от 60 до 70 грн.

Закарпатская область — от 70 до 80 грн.

Запорожская область — от 120 до 130 грн.

Ивано—Франковская область — от 65 до 80 грн.

Кировоградская область — от 70 до 90 грн.

Львовская область — от 120 до 160 грн.

Николаевская область — от 150 до 160 грн.

Одесская область — от 145 до 160 грн.

Полтавская область — от 140 до 165 грн.

Ровенская область — от 60 до 70 грн.

Сумская область — от 70 до 80 грн.

Тернопольская область — от 77 до 90 грн.

Хмельницкая область — от 130 до 140 грн.

Черкасская область — от 80 до 90 грн.

Черновицкая область — от 75 до 105 грн.

Черниговская область — от 130 до 145 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди , латуни и алюминия в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом серебра и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет и " нержавейку " в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.