Ціна на срібло в Україні станом на 2 листопада

Відливання срібла. Фото: wsimg.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Срібло — блискучий та універсальний метал, відомий своїм блиском та теплопровідністю. Воно має антимікробні властивості, що робить його цінним у медичних застосуваннях, і чудово проводить електрику, через що часто застосовується в електроніці. Срібло є дорогоцінним металом і відіграє важливу роль у мистецтві та ювелірній справі.

Новини.LIVE розповідають, скільки в Україні коштує здати срібло у листопаді.

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Цікаві факти про срібло

Йодід срібла — це одна з хімічних речовин, що найчастіше використовуються для засіву хмар. Він створю' центри конденсації, навколо яких можуть утворюватися краплі води. Цей метод використовується, щоб викликати дощ у сухих районах, але його ефективність залежить від різних факторів.

Срібло — один із перших п'яти коли-небудь відкритих металів. Срібні предмети знайшли ще в 4000 році до нашої ери. Срібло було першим металом, який використовувався як валюта, і в Стародавньому Єгипті воно цінувалося вище золота.

Перша срібна монета долара США була викарбувана у 1794 році. Деякі експерти кажуть, що це були перші долари, які стали настільки популярними та поширеними, що з цієї монети зародилося уявлення про те, яким має бути долар. На аукціоні 2015 року одну з таких монет було продано трохи менше ніж 5 мільйонів доларів.

Мексика є великим виробником срібла із 16 століття. Країна має багаті родовища срібла, переважно розташовані в штатах Халіско, Гуанахуато і Керетаро. У 2022 році Мексика видобула 6,1 тис. тонн срібла, що становить близько 20% від світового видобутку. На другому місці знаходиться Перу з 4,3 тис. тонн, а на третьому — Китай з 3,6 тис. тонн.

Сполуки срібла широко використовувались за часів Першої світової війни для боротьби з інфекціями. Вони застосовувалися в різних формах: пов'язки та бинти, просочені розчином срібла, використовувалися для лікування ран та запобігання зараженню. Антисептичні засоби, що містять срібло, застосовувалися для обробки ран та інших поверхонь. Крім того, очисні засоби із вмістом срібла використовувалися для дезінфекції приміщень та предметів.

Як правильно здавати срібло в ломбард

Для продажу непотрібних срібних виробів в Україні ви можете звернутися до ломбардів. Єдиною необхідною умовою для здачі речей до ломбарду є надання вашого паспорта.

Однак важливо пам'ятати, що ви повинні бути повнолітніми і прийти в ломбард у тверезому та адекватному стані. Співробітники ломбардів також рекомендують мати при собі мобільний телефон, оскільки дані будуть внесені в договір, а паспортні дані будуть використані при оформленні застави.

Крім того, для успішного здавання срібла в ломбард виконайте кілька додаткових кроків, зазначених нижче.

Перед здаванням срібних виробів корисно заздалегідь визначити їх вартість. Це можна зробити, оцінивши інформацію на вебсайті ломбарду, що допоможе вам очікувати певну суму.

Важливо також уважно очистити вироби від пилу та бруду з використанням м'якої щітки або ганчірки, щоб не пошкодити їх. Плями та окислення можуть бути усунені за допомогою спеціальних засобів для чищення дорогоцінних металів.

Не забудьте ретельно оглянути кожен виріб і, по можливості, сфотографувати його з різних боків. Це допоможе уникнути непорозумінь при взаємодії із співробітниками ломбарду.

Перш ніж вирушити до ломбарду, рекомендується вивчити поточні ціни на срібло та інші дорогоцінні метали. Це допоможе вам оцінити, яку суму ви можете очікувати за ваші вироби.

Якщо у вас є упаковки, сертифікати або інші документи, що підтверджують вартість чи справжність виробів, не забудьте взяти їх із собою.

Також варто розглянути можливість відвідування кількох ломбардів для порівняння умов та пропозицій. Це дозволить вам вибрати найбільш вигідну пропозицію для себе.

Ціни на срібло в Україні

Закупівельні ціни на срібло від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів) — 26,62 грн/г.

Срібло, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, — 25,29 грн/г.

Закупівельні ціни на дорогоцінні метали у брухті від Національного банку України:

375 проба: 9,48 грн/г.

500 проба: 12,65 грн/г.

750 проба: 18,97 грн/г.

800 проба: 20,23 грн/г.

830 проба: 20,99 грн/г.

875 проба: 22,13 грн/г.

900 проба: 22,76 грн/г.

916 проба: 23,17 грн/г.

925 проба: 23,39 грн/г.

960 проба: 24,28грн/г.

999 проба: 25,26 грн/г.

999,9 проба: 25,29 грн/г.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

500/750 проба: 18.76 грн/г.

875 проба: 23,87 грн/г.

916 проба: 25,00 грн/г.

925 проба: 27,43 грн/г.

999 проба: 24,3 грн/г.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, латуні та алюмінію в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет і "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.