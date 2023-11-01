Ціна за 1 г золота в Україні станом на 31 жовтня 2023

Золоті прикраси. Фото: google.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото залишається широко затребуваним світовою економікою дорогоцінним металом. Протягом всієї людської історії золото використовувалось для карбування монет, ювелірних виробів та інших видів мистецтва. У минулому золотий стандарт часто застосовувався як грошово-кредитна політика.

Ціна на золото залишається стабільно високою. Заробити трохи на золоті може майже кожен, здавши брухт цінного металу на повторну переробку.

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Цікаві факти про золото *

У Дубаї існують банкомати, які видають золоті злитки. Два автомати встановлені на 124 поверсі "Burj Khalifa" — найвищої будівлі у світі. Автомат, покритий напиленням з 24-каратного золота, видає злитки в одну унцію, десять грамів, п'ять грамів і один грам. Вбудований комп'ютер відстежує ціни на золото і оновлює їх кожні 10 хвилин.

Моряки часто носили золоті сережки, щоб якщо вони потонули і їх викинуло на берег, сережки послужили оплатою за належне християнське поховання.

За голову римського політика Гая Семпрония Гракха (Gaius Gracchus) було обіцяно кількість золота, рівну його вазі. Голова була доставлена, але нагорода не була виплачена, оскільки вбивця політика наповнив його голову свинцем.

Золото часто виноситься на поверхню земної кори ґрунтовими водами під час землетрусів через тиск в її глибинах.

З 1 тонни старих мобільних телефонів можна зібрати більше золота, ніж з тонни золотої руди.

Індійські домогосподарки є власницями приблизно 11 відсотків світової кількості золота. Це більше золота, ніж у США, Швейцарії, Німеччині та Міжнародного валютного фонду разом узятих!

Пластичність золота неперевершена. Одна унція (менше ніж 30 г) металу може бути розтягнута в 80-кілометрову нитку товщиною в одну десяту від товщини людської волосини. Для вишивки і ткацтва використовується натуральна золота нитка.

Щільність золота велика, але не рекордна. Кілограм золота — це кулька діаметром трохи більше ніж 4,5 см.

Золота об'ємом з сірникову коробку вистачить для позолоти поверхні тенісного корту. Теоретично 1 грам чистого золота можна розкатати в напівпрозору фольгу площею в один квадратний кілометр.

Наша планета багата золотом. Але знайти його важко: метал цей рідкісний. За непідтвердженими відомостями, до 80% земного золота зосереджено в металевому ядрі планети. Водночас один тільки астероїд Ерос, за даними космічних досліджень, містить в собі золота більше, ніж вся наша планета.

Першими видобутими людиною металами були золото і мідь. Сталося це понад сім тисяч років тому. Однак три чверті наявного у людства золота видобуто в останні 105 років. Для порівняння: сучасний добовий видобуток заліза дорівнює світовому видобутку золота, здійсненому за весь час існування людей.

Велика частина металу вимивається старателями з річкових наносів, що являє собою золотий пісок дрібної фракції. Золоті самородки іноді бувають великими. Півтори сотні років тому в Австралії з ґрунту на глибині всього 5 см був витягнутий самородок вагою 72 кг.

Половина золота Землі видобувається в ПАР.

За весь час існування видобуто приблизно 150-200 тисяч тонн золота — що абсолютно мізерно порівняно з розрахунковою кількістю цього металу в океані. За найскромнішими підрахунками, в солоній воді розчинено не менше 6 млн тонн золота.

Створювати штучне золото зі свинцю і ртуті людство навчилося кілька десятиліть тому. Однак технологія ядерного синтезу непроста, дорога та енергомістка. Тому навіть в наш час видобуток золота ведеться по-старому. Однак вченим час від часу вдається сказати нове слово в золотодобуванні. У 2011 році були зроблені спроби виділення золота з кукурудзи — єдиної рослини, яка ефективно витягає цей метал з ґрунту. Одна тонна кукурудзяного попелу містить до 60 г чистого золота.

Сьогодні золото та інші благородні метали посилено використовуються для накопичення коштів, що недвозначно говорить про збереження глибоко кризової ситуації в економіці планети. Так що не дивно, що починаючи з 2008-го попит на банківське золото, срібло і платину стрімко зріс і не падає до цього моменту.

Ювелірні вироби не менше ніж на одну шосту складаються з металу, використовуваного вдруге. Це означає, що деяка частина золота, з якого зроблені ваші персні та браслети, видобута інками, древніми греками або навіть стародавніми єгиптянами.

Золото — повноправний космічний матеріал. Золота фольга використовується для захисту літальних апаратів від перегріву. Тонкий шар золота покриває світлофільтри на шоломах космонавтів. Золото захищає людський зір від яскравого сонячного світла краще за будь-які інші матеріали!

* — за даними tut-cikavo.com

Як найдорожче здати золото у ломбард

Будь-яка особа, яка досягла повноліття, тобто 18 років, має можливість скористатися послугами ломбарду, де можна взяти позику, використовуючи свої золоті вироби як заставу або просто продати їх.

Звісно, що в ломбардах скуповують золото за ціну, яка зазвичай нижча, ніж у ювелірних магазинах. До вартості ювелірних виробів у магазинах додаються не лише витрати на матеріали, а й оплата роботи ювеліра, який створив виріб на замовлення.

Ломбарди приймають золоті вироби, що мають коштовне каміння. Тим не менш, при оцінці коштовності враховується лише вага золота, а не каміння та стану прикраси. А от чи є проба на золотому виробі, не так вже і важливо, оскільки співробітники ломбарду проведуть перевірку золота на місці.

Важливо пам'ятати, що в ломбард можна принести майже всі золоті вироби. Є лише деякі винятки, такі як:

Золото у вигляді самородків, пластин, дроту чи деталей.

Елементи зубопротезування.

Відходи з дорогоцінних металів, такі як стружка та спил.

Сусальне золото.

Ордени та медалі, що містять золото та інші цінні метали.

Золото з лабораторних деталей та елементів для промислового використання.

Ювелірні напівфабрикати.

Перед тим як відвідати ломбард, корисно врахувати такі поради.

Якщо ви хочете отримати більш високу суму за свою прикрасу, повідомте одразу, що ви плануєте продати її, а не закласти. Це може вплинути на оцінку та збільшити суму.

Очистіть золоті вироби від бруду, пилу та інших забруднень, щоб отримати найкращу ціну за них.

Ціни на золото в ломбардах можуть різнитися залежно від його якості та проби, поточних ринкових цін та загальної економічної ситуації. Тому перед ухваленням рішення про продаж рекомендується уважно порівняти пропозиції різних ломбардів.

При здачі золота обов'язково майте при собі паспорт. Це необхідно для підтвердження вашого повноліття (18 років і старше) та реєстрації у спеціальній книзі-реєстрі, яку ведуть співробітники ломбарду.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України (станом на 31 жовтня):

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2312,10 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2305,16 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2288,98 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України (станом на 31 жовтня):

333 проба: 762,23 грн/грам

375 проба: 858,37 грн/грам

500 проба: 1144,49 грн/грам

583 проба: 1334,48 грн/грам

585 проба: 1339,05 грн/грам

750 проба: 1716,74 грн/грам

900 проба: 2060,08 грн/грам

916 проба: 2096,71 грн/грам

958 проба: 2192,84 грн/грам

999 проба: 2286,69 грн/грам

999,9 проба: 2288,75 грн/грам

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 728 грн/грам

375 проба: 838,34 грн/грам

500 проба: 1162 грн/грам

583 проба: 1349,23 грн/грам

585 проба: 1361,42 грн/грам

750 проба: 1752,7 грн/грам

900 проба: 2217,11 грн/грам

916 проба: 2318,28 грн/грам

958 проба: 2315,72 грн/грам

999 проба: 2280,21 грн/грам

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, латуні та алюмінію в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та срібла в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет і "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.

