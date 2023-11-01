Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 31 октября 2023 года

Золотые украшения. Фото: google.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото остается широко востребованным мировой экономикой драгоценным металлом. В течение всей человеческой истории золото использовалось для чеканки монет, ювелирных изделий и других видов искусства. В прошлом золотой стандарт часто применялся в качестве денежно-кредитной политики.

Цена на золото остается стабильно высокой. Заработать немного на золоте может почти каждый, сдав лом ценного металла на повторную переработку.

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Интересные факты о золоте*

В Дубае существуют банкоматы, выдающие золотые слитки. Два автомата установлены на 124-м этаже "Burj Khalifa" — самого высокого здания в мире. Автомат, покрытый напылением из 24-каратного золота, выдает слитки в одну унцию, десять граммов, пять граммов и один грамм. Встроенный компьютер отслеживает цены на золото и обновляет их каждые 10 минут.

Моряки часто носили золотые серьги, чтобы если они утонули и их выбросило на берег, серьги послужили оплатой за христианское захоронение.

За голову римского политика Гая Семпрония Гракха (Gaius Gracchus) было обещано количество золота, равное его весу. Голова была доставлена, но награда не была выплачена, поскольку убийца политика наполнил его голову свинцом.

Золото часто выносится на поверхность земной коры грунтовыми водами во время землетрясений из-за давления в глубинах.

Из 1 тонны старых мобильных телефонов можно собрать больше золота, чем из тонны золотой руды.

Индийские домохозяйки являются владелицами примерно 11 процентов мирового количества золота. Это больше золота, чем в США, Швейцарии, Германии и у Международного валютного фонда вместе взятых!

Золото очень пластично. Одна унция (менее 30 г) металла может быть растянута в 80-километровую нить толщиной в одну десятую от толщины человеческого волоса. Для вышивки и ткачества используется натуральная золотая нить.

Плотность золота большая, но не рекордная. Килограмм золота — это шарик диаметром чуть более 4,5 см.

Золота объемом со спичечный коробок хватит для позолоты поверхности теннисного корта. Теоретически 1 г чистого золота можно раскатать в полупрозрачную фольгу площадью в один квадратный километр.

Наша планета богата золотом. Но найти его трудно: металл этот редкий. По неподтвержденным данным, до 80% земного золота сосредоточено в металлическом ядре планеты. В то же время один только астероид Эрос, по данным космических исследований, содержит в себе золота больше, чем вся наша планета.

Первыми добываемыми человеком металлами были золото и медь. Случилось это более семи тысяч лет назад. Однако три четверти имеющегося у человечества золота добыты в последние 105 лет. Для сравнения: современная суточная добыча железа равна мировой добыче золота, осуществленной за все время существования людей.

Большая часть металла, вымываемая старателями из речных наносов, представляет собой золотой песок мелкой фракции. Золотые самородки иногда бывают большими. Полторы сотни лет назад в Австралии из почвы на глубине всего 5 см был извлечен самородок весом 72 кг.

Половина золота Земли добывается в ЮАР.

За все время существования добыто примерно 150-200 тысяч тонн золота. Это ничтожно по сравнению с расчетным количеством этого металла в океане. По самым скромным подсчетам, в соленой воде растворено не менее 6 млн тонн золота.

Создавать искусственное золото из свинца и ртути человечество научилось несколько десятилетий тому назад. Однако технология ядерного синтеза непростая, дорогостоящая и энергоемкая. Поэтому даже в наше время добыча золота ведется по старинке. Однако ученым иногда удается сказать новое слово в золотодобыче. В 2011 году были сделаны попытки выделения золота из кукурузы — единственного растения, эффективно извлекающего этот металл из почвы. Одна тонна кукурузной золы содержит до 60 г чистого золота.

Сегодня золото и другие благородные металлы активно используются для накопления средств, что недвусмысленно свидетельствует о сохранении кризисной ситуации в экономике планеты. Так что неудивительно, что начиная с 2008-го спрос на банковское золото, серебро и платину стремительно вырос и не падает до этого момента.

Ювелирные изделия не менее чем на одну шестую часть состоят из металла, используемого повторно. Это означает, что некоторая часть золота, из которого сделаны ваши перстни и браслеты, добыта инками, древними греками или даже древними египтянами.

Золото — полноправный космический материал. Золотая фольга используется для защиты от перегрева летательных аппаратов. Тонкий слой золота покрывает светофильтры на космических шлемах. Золото защищает человеческое зрение от яркого солнечного света лучше всяких других материалов!

* — по данным tut-cikavo.com

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Любой, кто достиг совершеннолетия, то есть 18 лет, имеет возможность воспользоваться услугами ломбарда, где можно взять ссуду, используя свои золотые изделия как залог или просто продать их.

Конечно, в ломбардах скупают золото по цене, которая обычно ниже, чем в ювелирных магазинах. В стоимость ювелирных изделий в магазинах включаются не только расходы на материалы, но и оплата работы ювелира, создавшего изделие по заказу.

Ломбарды принимают золотые изделия, включающие драгоценные камни. Тем не менее, при оценке драгоценности учитывается только вес золота, а не камни и состояние украшения. А вот есть ли проба на золотом изделии, не столь важно, поскольку сотрудники ломбарда проведут проверку золота на месте.

Важно помнить, что в ломбард можно принести почти все золотые изделия. Есть только некоторые исключения, такие как:

Золото в виде самородков, пластин, проволок или деталей.

Элементы зубопротезирования.

Отходы из драгоценных металлов, такие как стружка и спил.

Сусальное золото.

Ордена и медали, содержащие золото и другие ценные металлы.

Золото из лабораторных деталей и элементов для промышленного использования.

Ювелирные полуфабрикаты.

Перед тем как посетить ломбард, полезно учесть следующие советы.

Если вы хотите получить более высокую сумму за свое украшение, сообщите сразу, что вы планируете продать его, а не заложить. Это может повлиять на оценку и увеличить сумму.

Очистите золотые изделия от грязи, пыли и других загрязнений, чтобы получить лучшую цену за них.

Цены на золото в ломбардах могут различаться в зависимости от качества и пробы, текущих рыночных цен и общей экономической ситуации. Поэтому перед принятием решения о продаже рекомендуется внимательно сравнить предложения разных ломбардов.

При сдаче золота обязательно имейте при себе паспорт. Это необходимо для подтверждения вашего совершеннолетия (18 лет и старше) и регистрации в специальной книге-реестре, которую ведут сотрудники ломбарда.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины (на 31 октября):

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2312,10 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2305,16 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2288,98 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в виде лома от Национального банка Украины (по состоянию на 31 октября):

333 проба: 762,23 грн/грамм

375 проба: 858,37 грн/грамм

500 проба: 1144,49 грн/грамм

583 проба: 1334,48 грн/грамм

585 проба: 1339,05 грн/грамм

750 проба: 1716,74 грн/грамм

900 проба: 2060,08 грн/грамм

916 проба: 2096,71 грн/грамм

958 проба: 2192,84 грн/грамм

999 проба: 2286,69 грн/грамм

999,9 проба: 2288,75 грн/грамм

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 728 грн/грамм

375 проба: 838,34 грн/грамм

500 проба: 1162 грн/грамм

583 проба: 1349,23 грн/грамм

585 проба: 1361,42 грн/грамм

750 проба: 1752,7 грн/грамм

900 проба: 2217,11 грн/грамм

916 проба: 2318,28 грн/грамм

958 проба: 2315,72 грн/грамм

999 проба: 2280,21 грн/грамм

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди, латуни и алюминия в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и серебра в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет и "нержавейку" в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.