Цена на серебро в Украине по состоянию на 2 ноября

Отливка серебра. Фото: wsimg.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Серебро — блестящий и универсальный металл, известный своим блеском и теплопроводностью. Оно обладает антимикробными свойствами, что делает его ценным в медицинских применениях и прекрасно проводит электричество, из-за чего часто применяется в электронике. Серебро является драгоценным металлом и играет немаловажную роль в искусстве и ювелирном деле.

Новини.LIVE рассказывают, сколько в Украине стоит сдать серебро в ноябре.

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Интересные факты о серебре

Йодид серебра — это одно из наиболее часто используемых химических веществ для засева облаков. Он создает центры конденсации, вокруг которых могут образовываться капли воды. Этот метод используется, чтобы вызвать дождь в сухих районах, но его эффективность зависит от разных факторов.

Серебро — один из первых пяти когда-либо открытых металлов. Серебряные предметы обнаружили еще в 4000 году до нашей эры. Серебро было первым металлом, который использовался в качестве валюты, и в Древнем Египте оно ценилось выше золота.

Первая серебряная монета доллара США была отчеканена в 1794 году. Некоторые эксперты говорят, что это были первые доллары, настолько популярные и распространенные, что из этой монеты зародилось представление о том, каким должен быть доллар. На аукционе 2015 года одна из таких монет была продана за чуть менее 5 миллионов долларов.

Мексика является крупным производителем серебра с XVI века. Страна имеет богатые месторождения серебра, преимущественно расположенные в штатах Халиско, Гуанахуато и Керетаро. В 2022 году Мексика добыла 6,1 тыс. тонн серебра, что составляет около 20% от мировой добычи. На втором месте находится Перу с 4,3 тыс. тонн, а на третьем — Китай с 3,6 тыс. тонн.

Соединения серебра широко использовались во время Первой мировой войны для борьбы с инфекциями. Они применялись в различных формах: повязки и бинты, пропитанные раствором серебра, использовались для лечения ран и предотвращения заражения. Антисептические средства, содержащие серебро, использовались для обработки ран и других поверхностей. Кроме того, очистные средства, содержащие серебро, использовались для дезинфекции помещений и предметов.

Как правильно сдавать серебро в ломбард

Для продажи ненужных серебряных изделий вы можете обратиться в ломбарды. Единственным необходимым условием для сдачи вещей в ломбард является предоставление вашего паспорта.

Однако важно помнить, что вы должны быть совершеннолетними и прийти в ломбард в трезвом и адекватном состоянии. Сотрудники ломбардов также рекомендуют иметь при себе мобильный телефон, поскольку данные будут внесены в договор, а паспортные данные будут использованы при оформлении залога.

Кроме того, для успешной сдачи серебра в ломбард, выполните несколько дополнительных шагов, указанных ниже.

Перед сдачей серебряных изделий полезно заранее определить их стоимость. Это можно сделать, оценив информацию на сайте ломбарда, что поможет вам ожидать определенную сумму.

Важно также внимательно очистить изделия от пыли и грязи с использованием мягкой щетки или тряпки, чтобы не повредить их. Пятна и окисление могут быть устранены с помощью специальных чистящих средств драгоценных металлов.

Не забудьте тщательно осмотреть каждое изделие и по возможности сфотографировать его с разных сторон. Это поможет избежать недоразумений при содействии с сотрудниками ломбарда.

Прежде чем отправиться в ломбард, рекомендуется изучить текущие цены на серебро и другие драгоценные металлы. Это поможет вам оценить, какую сумму вы можете ожидать за ваши изделия.

Если у вас есть упаковки, сертификаты или другие документы, подтверждающие стоимость или подлинность изделий, не забудьте взять их с собой.

Также следует рассмотреть возможность посещения нескольких ломбардов для сравнения условий и предложений. Это позволит вам выбрать наиболее выгодное предложение для себя.

Цены на серебро в Украине

Закупочные цены на серебро от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами) — 26,62 грн/г.

Серебро, не отвечающее требованиям качества банковских металлов, — 25,29 грн/г.

Закупочные цены на драгоценные металлы в металлоломе от Национального банка Украины:

375 проба: 9,48 грн/г.

500 проба: 12,65 грн/г.

750 проба: 18,97 грн/г.

800 проба: 20,23 грн/г.

830 проба: 20,99 грн/г.

875 проба: 22,13 грн/г.

900 проба: 22,76 грн/г.

916 проба: 23,17 грн/г.

925 проба: 23,39 грн/г.

960 проба: 24,28грн/г.

999 проба: 25,26 грн/г.

999,9 проба: 25,29 грн/г.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

500/750 проба: 18.76 грн/г.

875 проба: 23,87 грн/г.

916 проба: 25,00 грн/г.

925 проба: 27,43 грн/г.

999 проба: 24,3 грн/г.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди, латуни и алюминия в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет и "нержавейку" в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.