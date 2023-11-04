Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на липень 2023

Відливання сталі. Фото: informator.press

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали, такі як сталь, чавун та феросплави, є сплавами заліза з вуглецем та іншими елементами. Вони широко застосовуються в промисловості та будівництві завдяки своїм унікальним властивостям, включаючи міцність, пластичність, ковкість, зварюваність та зносостійкість. Вони використовуються для створення різноманітних виробів, включаючи металоконструкції, деталі машин, обладнання, трансформатори та багато іншого. Переробка чорних металів сприяє економії природних ресурсів, зменшує вплив на навколишнє середовище, а також дозволяє заробити на цьому непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у листопаді.

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Цікаві факти про сталь

Сталь насправді еластичніша, ніж гума. Еластичність означає здатність матеріалу "приходити до себе" — до своєї первісної форми після деформації під навантаженням. Відповідно до цього визначення, сталь більш еластична, ніж гума, тому що вона здатна швидше повернутися до своєї первісної форми.

Сама сталь є сплавом, що складається в основному із заліза з невеликою кількістю вуглецю (а також інших мікроелементів). Однак у порівнянні з чистим залізом сталь приблизно в 1000 разів міцніша. Додавання лише невеликої кількості вуглецю в сталь значно збільшує її міцність на розрив, що призводить до більш високого рівня міцності порівняно з залізом.

Сталеливарна промисловість – це одна з найважливіших галузей промисловості у світі. Вона існує вже понад 2000 років, і за цей час вона пройшла через безліч злетів та падінь. Однак, незважаючи на всі ці труднощі, галузь завжди відновлювалася і розвивалася. Сьогодні сталеливарна промисловість є однією з найбільших галузей промисловості у світі. Вона забезпечує робочі місця для понад 2 мільйонів людей по всьому світі.

Більшість сталевих виробів та предметів виготовлені не з нової сталі. Вони виготовлені із переробленої сировини. Статистика показує, що глобальний рівень переробки сталі становить близько 60%, а це означає, що більш ніж половина всієї сталі переробляється і використовується повторно.

Как правильно сдавать металлолом

Для виробництва сталей та чавунів використовується переробка металевих виробів, які здаються на металобрухт. Це сприяє повторному використанню металу, економії природних ресурсів, зниженню впливу на навколишнє середовище, а також може приносити непоганий прибуток.

Для того, щоб отримати максимальний прибуток при здачі металобрухту важливо враховувати такі аспекти:

Класифікуйте металобрухт і розділіть його на чорні та кольорові метали, оскільки кольорові метали оцінюються вище.

Відокремте нержавіючу сталь від вуглецевої. Нержавіюча сталь зазвичай цінніша.

Розберіть складні вироби на запчастини, щоб полегшити їхню переробку.

Очистіть брухт від іржі та інших домішок, а також видаліть з виробів неметалеві компоненти.

По можливості розріжте великі конструкції на дрібніші частини, щоб спростити процес переробки.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чермету, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 3 грн до 5,5 грн

Вінницька область — від 4 грн до 4,5 грн

Дніпропетровська область — від 5,5 грн до 6 грн

Житомирська область — від 2,5 грн до 5 грн

Закарпатська область — від 2,5 грн до 4,5 грн

Запорізька область — від 5 грн до 8 грн

Івано-Франківська область — від 2 грн до 4,5 грн

Кіровоградська область — від 3 грн до 5 грн

Львівська область — від 3,5 грн до 6 грн

Миколаївська область — від 4 грн до 6 грн

Одеська область — від 4 грн до 5 грн

Полтавська область — від 4,5 грн до 5 грн

Сумська область — від 2,5 грн до 5 грн

Тернопільська область — від 3 грн до 5,5 грн

Харківська область — від 4 грн до 5,5 грн

Хмельницька область — від 2,5 грн до 5 грн

Черкаська область — від 2 грн до 4 грн

Чернівецька область — від 2 грн до 4,5 грн

Чернігівська область — від 3 грн до 4,5 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, латуні та алюмінію в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт, бронзи, срібла та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.