Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на июль 2023

Отливка стали. Фото: informator.press

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы, такие как сталь, чугун и ферросплавы являются сплавами железа с углеродом и другими элементами. Они широко применяются в промышленности и строительстве благодаря своим уникальным свойствам, включая прочность, пластичность, ковкость, свариваемость и износостойкость. Они используются для создания различных изделий, включая металлоконструкции, детали машин, оборудование, трансформаторы и многое другое. Переработка черных металлов способствует экономии природных ресурсов, снижает влияние на окружающую среду, а также позволяет заработать на этом неплохие деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в ноябре.

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Интересные факты о стали

Сталь на самом деле более эластична, чем резина. Эластичность означает способность материала "приходить в себя" — к своей первоначальной форме после деформации под нагрузкой. Согласно этому определению, сталь более эластична, чем резина, потому что она способна быстрее вернуться к своей первоначальной форме.

Сама сталь представляет собой сплав, состоящий в основном из железа с небольшим количеством углерода (а также других микроэлементов). Однако по сравнению с чистым железом сталь примерно в 1000 раз прочнее. Добавление лишь небольшого количества углерода в сталь значительно увеличивает ее прочность на разрыв, что приводит к более высокому уровню прочности по сравнению с железом.

Сталелитейная промышленность — это одна из важнейших отраслей промышленности в мире. Она существует уже более 2000 лет, и за это время она прошла через множество взлетов и падений. Однако, несмотря на все эти трудности, отрасль всегда восстанавливалась и развивалась. Сегодня сталелитейная промышленность является одной из крупнейших отраслей промышленности в мире. Она обеспечивает рабочие места для более чем 2 миллионов человек по всему миру.

Большинство стальных изделий и предметов изготовлено не из новой стали. Они сделаны из переработанного сырья. Статистика показывает, что глобальный уровень переработки стали составляет около 60%, а это означает, что более половины всей стали перерабатывается и используется повторно.

Как правильно сдавать металлолом

Для производства сталей и чугунов используется переработка металлических изделий, сдаваемых на металлолом. Это способствует повторному использованию металла, экономии природных ресурсов, снижению влияния на окружающую среду, а также может приносить хорошую прибыль.

Для того чтобы получить максимальную прибыль при сдаче металлолома важно учитывать следующие аспекты:

Классифицируйте металлолом и разделите его на черные и цветные металлы, поскольку цветные металлы оцениваются выше.

Отделите нержавеющую сталь от углеродистой. Нержавеющая сталь обычно более ценна.

Разберите сложные изделия на запчасти, чтобы облегчить их переработку.

Очистите лом от ржавчины и других примесей, а также удалите из изделий неметаллические компоненты.

По возможности разрежьте большие конструкции на более мелкие части, чтобы упростить процесс переработки.

Цены на лом черных металлов в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 3 грн до 5,5 грн

Винницкая область — от 4 грн до 4,5 грн

Днепропетровская область — от 5,5 грн до 6 грн

Житомирская область — от 2,5 грн до 5 грн

Закарпатская область — от 2,5 грн до 4,5 грн

Запорожская область — от 5 грн до 8 грн

Ивано—Франковская область — от 2 грн до 4,5 грн

Кировоградская область — от 3 грн до 5 грн

Львовская область — от 3,5 грн до 6 грн

Николаевская область — от 4 грн до 6 грн

Одесская область — от 4 грн до 5 грн

Полтавская область — от 4,5 грн до 5 грн

Сумская область — от 2,5 грн до 5 грн

Тернопольская область — от 3 грн до 5,5 грн

Харьковская область — от 4 грн до 5,5 грн

Хмельницкая область — от 2,5 грн до 5 грн

Черкасская область — от 2 грн до 4 грн

Черновицкая область — от 2 грн до 4,5 грн

Черниговская область — от 3 грн до 4,5 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди , латуни и алюминия в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом, бронзы , серебра и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на " нержавейку " в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.