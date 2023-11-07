Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 7 ноября 2023

Отливка металла. Фото: lakos.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь — это очень популярный металл. Она популярна по нескольким причинам. Во-первых, медь обладает высокой электропроводностью, превосходя по этому показателю почти все металлы, кроме серебра. Во-вторых, медь имеет высокую теплопроводность и используется при изготовлении радиаторов и теплообменников. В третьих, медь легко формируется, что позволяет использовать ее для создания различных изделий, включая провода, трубы и украшения. Кроме того, медь обладает коррозионной стойкостью благодаря природной оксидной защитной пленке, что делает ее долговечной и экономичной в эксплуатации. А еще медь хорошо поддается переработке, что делает ее удачным металлом для повторного использования.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в октябре.

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Интересные факты о меди

Люди работали с медью не менее 10 000 лет, о чем свидетельствует открытие в 1991 году ледниковой мумии Эци в Эцтальских Альпах с топором, состоящий на 99,7% из чистой меди.

Менее известный факт о меди заключается в том, что она является естественным антибактериальным средством. Когда бактерии, грибки или вирусы попадают на медную поверхность, электрически заряженные ионные частицы повреждают клеточную мембрану микроба или вирусную оболочку. Это открытие привело к тому, что медь стала популярным выбором для изготовления дверных ручек и перил. Медь также широко используется в медицинской промышленности для уменьшения инфекции. Ее даже вплетают в ткани для изготовления антимикробной одежды, например носков, которые борются с грибком стоп.

В 1977 году НАСА запустило в космос "Золотые пластинки Вояджера" — две позолоченные медные граммофонные пластинки, содержащие изображения и звуки с Земли. Записи содержат 115 изображений, приветствие на 55 языках и разные звуки природы, такие как дождь, гром, прибой, звуки птиц и китов. Они предназначены для того, чтобы рассказать историю нашего мира инопланетянам или будущим космическим путешественникам. Совершенно уместно, что для создания столь важной пластинки использовали именно медь; медные диски были спроектированы таким образом, чтобы хранить данные в неприкосновенности в течение миллиарда лет — пожалуй, дольше просуществует само человечество.

Медь легко образует металлы с другими металлами. Все из-за ее химической активности. Медь может образовывать сплавы с большинством металлов, включая золото, серебро, цинк, олово, алюминий, марганец и железо. Латунь и бронза — это два наиболее известных сплава меди. Кроме латуни и бронзы существует сотни других сплавов меди. Эти сплавы обладают разными свойствами, которые делают их пригодными для конкретных применений. Например, медно-никелевые сплавы обладают высокой электропроводностью и теплопроводностью, что делает их пригодными для применения в электротехнике.

По промышленному использованию медь занимает третье место после железа и алюминия. Медь используется в электропроводке (60 процентов всей используемой меди), сантехнике, электронике, строительстве зданий, посуде, монетах и множестве других продуктов.

Как правильно сдавать медь в пункты приема вторсырья

Медь является относительно дорогим металлом и, как мы отмечали выше, находит применение в разных отраслях. Цены на медь в пунктах приема могут колебаться по нескольким причинам. Прежде всего, на цену влияет качество металла: наличие примесей, окисление, состояние лома.

Чтобы получить наибольшую сумму за лом меди, перед сдачей полезно выполнить несколько простых шагов. Например, целесообразно избавиться от других материалов и металлов, которые могут быть в ломе.

Если у вас есть медные провода, их можно сдать вместе с изоляцией. Однако следует помнить, что изоляция повышает вес и может снизить общую стоимость металла. Некоторые люди пытаются удалить изоляцию путем сожжения ее в огне, но это может повлиять на качество меди. Металл с сильным окислением от нагрева может иметь меньшую стоимость.

Пункты приема готовы принимать разные виды меди, включая кабели, медные обмотки от двигателей, сантехническое оборудование, медные трубы и многое другое. Опыт показывает, что обычно выгоднее сдавать большие объемы меди сразу, это может предоставить более выгодные условия в пунктах приема.

Цены на металлолом в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 230 до 260 грн;

Винницкая область — от 200 до 210 грн;

Днепропетровская область — от 230 до 250 грн;

Житомирская область — от 130 до 160 грн;

Закарпатская область — от 125 до 140 грн;

Запорожская область — от 180 до 240 грн;

Ивано-Франковская область — от 170 до 190 грн;

Кировоградская область — от 165 до 195 грн;

Львовская область — от 180 до 210 грн;

Николаевская область — от 210 до 260 грн;

Одесская область — от 235 до 260 грн;

Полтавская область — от 180 до 250 грн;

Сумская область — от 160 до 190 грн;

Тернопольская область — от 130 до 160 грн;

Харьковская область — от 250 до 275 грн;

Хмельницкая область — от 230 до 250 грн;

Черкасская область — от 130 до 160 грн;

Черновицкая область — от 125 до 140 грн;

Черниговская область — от 200 до 240 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни и алюминия в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы, серебра и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет и "нержавейку" в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.