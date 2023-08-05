Пенсії в Україні — як перевірити сплату ЄСВ роботодавцями

Жінка за комп'ютером. Фото: Unplush

Українці, які офіційно працевлаштовані, можуть перевірити розмір внесків на майбутню пенсію, які сплачують роботодавці. Також можна самостійно дізнатися про накопичений страховий стаж.

Про це інформує Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Як перевірити сплату ЄСВ роботодавцями

Фахівці зазначають, що дізнатися про сплату роботодавцями Єдиного соціального внеску (ЄСВ) можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ.

При цьому бувають випадки, коли за доволі непоганої заробітної плати при офіційній роботі громадяни в літньому віці можуть отримати лише мінімальну пенсію або й не мати права на неї взагалі. Таке можливо через недоплату розміру внесків ЄСВ на пенсію чи несплату.

Щоб уникнути прикрих випадків, варто час від часу перевіряти, як відбуваються виплати внесків на майбутню пенсію.

При цьому алгоритм перевірки доволі простий. Для цього потрібно:

отримати цифровий ключ у кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду (https://portal.pfu.gov.ua);

у пункті "Комунікації з ПФУ" (ліворуч) обрати опцію "Запит на отримання е-документів";

у віконці "Тип звернення" обрати пункт "Довідка ОК-5";

дати згоду щодо передачі та обробки персональної інформації та надіслати запит до Пенсійного фонду;

для ознайомлення з результатами розгляду запиту у меню треба обрати категорію "Мої звернення" та відкрити повідомленням про довідку ОК-5.

Далі треба завантажити документ. На останній сторінці будуть вказані найсвіжіші дані за поточний рік. Тобто офіційна зарплата (яка враховуватиметься під час нарахування пенсії), кількість днів отриманого стажу. Також там будуть враховані добровільні пенсійні внески, якщо такі були зроблені раніше.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів України анонсували додаткові доплати деяким людям пенсійного віку. Їх виплатять в рамках Всесвітньої продовольчої програми від Організації Об'єднаних Націй.

Також ми повідомляли, що український уряд ухвалив законодавчу ініціативу щодо пенсійних виплат громадянам з тимчасово окупованих територій та тих, хто вимушено живе за межами країни. У законопроєкті прописані умови, за яких будуть здійснюватися виплати.