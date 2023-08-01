Пенсії в Україні — хто має право на щомісячні доплати

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

В Україні громадяни, які досягнули певного віку, мають право подавати заявки до Пенсійного фонду України (ПФУ) на надбавки до виплат. Зокрема, існують надбавки за постійний сторонній догляд.

Про це йдеться матеріалах ПФУ.

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Хто має право надбавки до пенсії

Згідно з даними ПФУ, щомісячну надбавку до виплат можуть оформити самотні пенсіонери, які досягнули 80 річного віку.

Така доплата становить 40% від прожиткового мінімуму (у 2023 році — 837 грн).

Як отримати доплату

Для оформлення такої допомоги громадянин має звернутися в управління соцзахисту населення за місцем прописки чи місцем фактичного проживання. Потрібні такі документи для виплат:

написати заяву;

отримати висновок лікарсько-консультативної комісії, де вказано, що заявник потребує постійного стороннього догляду;

паспорт ( документ, що посвідчує особу);

ідентифікаційний номер;

витяг з Пенсійного фонду про те, що громадянин не отримує надбавки щодо догляду за пенсіонером.

Інші надбавки для пенсіонерів

Також в Україні передбачені вікові надбавки для громадян, які досягнули певного віку.

За законом, 300 гривень виплачують тим, хто досягнув 70-74 років; 496 гривень — 75-79 років; 570 гривень — 80 років і вище.

Більше про пенсії

Нагадаємо, українські пенсіонери до Дня Незалежності отримають одноразові грошові виплати. Йдеться про ветеранів та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Також ми повідомляли, що український уряд ухвалив законодавчу ініціативу щодо пенсійних виплат громадянам з тимчасово окупованих територій та тих, хто вимушено живе за межами країни. У законопроєкті прописані умови, за яких будуть здійснюватися виплати.