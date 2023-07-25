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Пенсіонерам обіцяють доплати на День Незалежності: відомі суми

25 липня 2023 13:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсіонери отримають доплати на День Незалежності - відомі суми
Жінка похилого віку з дитиною. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські пенсіонери до Дня Незалежності отримають одноразові грошові виплати. Йдеться про ветеранів та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Про те, які суми отримають українці у 2023 році, повідомила пресслужба Кабінету міністрів України (КМУ).

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Доплати на День Незалежності

Як зазначається, розміри виплат громадяни варіюватимуться у межах від 450 грн до 3,1 тис.  грн.

Разові доплати отримають такі категорії громадян:

  • люди з інвалідністю (І -ІІІ група);
  • постраждалі учасники бойових дій;
  • постраждалі учасники Революції Гідності;
  • люди, які мають особливі відзнаки та нагороди перед державою;
  • члени родин загиблих військових та громадян, що до них прирівнюються;
  • учасники бойових дій в Україні.

Зокрема, громадянам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин нарахують додатково:

  • для першої групи — 3,1 тис. грн;
  • для другої групи — 2,9 тис. грн;
  • для третьої групи — 2,7 тис. грн.

Учасникам бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишнім неповнолітнім, виплатять по 1 тис. грн.

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — по 3,1 тис. грн. Членам родин загиблих (померлих) ветеранів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасникам війни та жертв нацистських переслідувань,  нададуть додатково по 650 грн.

Членам родин загиблих/померлих захисників та захисниць виплатять по 1 тис. грн.

Учасникам війни та колишнім в’язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких насильно вивезли на примусові роботи, дітям партизанів, підпільникам, іншим учасникам боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу противника нарахують додатково по 450 грн.

Варто зауважити, що такі доплати раніше робили на честь Дня Перемоги у травні, однак цього року влада вирішила перенести дату та розширила список категорій громадян. До війни суми були дещо більші.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали дату, коли українці, які отримують пенсії з інвалідності, можуть втратити виплати. Йдеться про ситуації, коли під час війни немає можливості вчасно пройти огляд та отримати повторний висновок від медико-соціальних експертних комісій.

Також ми повідомляли, що український уряд ухвалив законодавчу ініціативу щодо пенсійних виплат громадянам з тимчасово окупованих територій та тих, хто вимушено живе за межами країни. У законопроєкті прописані умови, за яких будуть здійснюватися виплати.

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