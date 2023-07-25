Пенсионеры получат доплаты в День Независимости - известные суммы

Пожилая женщина с ребенком. Фото: Freepik

Украинские пенсионеры ко Дню Независимости получат единовременные денежные выплаты. Речь идет о ветеранах и лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной.

О том, какие суммы получат украинцы в 2023 году, сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).

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Доплаты в День Независимости

Как отмечается, размеры выплат граждане будут варьироваться в пределах от 450 до 3,1 тыс. грн.

Разовые доплаты получат следующие категории граждан:

люди с инвалидностью (I-III группа);

пострадавшие участники боевых действий;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

люди, имеющие особые знаки отличия и награды перед государством;

члены семей погибших военных и приравниваемых к ним граждан;

участники боевых действий в Украине.

В частности, гражданам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин начислят дополнительно:

для первой группы — 3,1 тыс. грн;

для второй группы — 2,9 тыс. грн;

для третьей группы — 2,7 тыс. грн.

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним, выплатят по 1 тыс. грн.

Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, по 3,1 тыс. грн. Членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участникам войны и жертвам нацистских преследований, предоставят дополнительно по 650 грн.

Членам семей погибших/умерших защитников и защитниц выплатят по 1 тыс. грн.

Участникам войны и бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщикам, другим участникам борьбы с национал-социалистским режимом в тылу противника начислят дополнительно по 450 грн.

Стоит отметить, что такие доплаты ранее производились в честь Дня Победы в мае, однако в этом году власти решили перенести дату и расширили список категорий лиц. До войны суммы были несколько больше.

Больше о пенсиях

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали дату, когда украинцы, получающие пенсии по инвалидности, могут потерять выплаты. Речь идет о ситуациях, когда во время войны нет возможности своевременно пройти осмотр и получить заключение медико-социальных экспертных комиссий.

Также мы сообщали, что украинское правительство приняло законодательную инициативу по пенсионным выплатам гражданам с временно оккупированных территорий и вынужденно живущих за пределами страны. В законопроекте прописаны условия, при которых будут производиться выплаты.