Пенсионеры получат доплаты в День Независимости - известные суммы

Пенсионерам обещают доплаты на День Независимости: известны суммы
Украинские пенсионеры ко Дню Независимости получат единовременные денежные выплаты. Речь идет о ветеранах и лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной.
О том, какие суммы получат украинцы в 2023 году, сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).
Доплаты в День Независимости
Как отмечается, размеры выплат граждане будут варьироваться в пределах от 450 до 3,1 тыс. грн.
Разовые доплаты получат следующие категории граждан:
- люди с инвалидностью (I-III группа);
- пострадавшие участники боевых действий;
- пострадавшие участники Революции Достоинства;
- люди, имеющие особые знаки отличия и награды перед государством;
- члены семей погибших военных и приравниваемых к ним граждан;
- участники боевых действий в Украине.
В частности, гражданам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин начислят дополнительно:
- для первой группы — 3,1 тыс. грн;
- для второй группы — 2,9 тыс. грн;
- для третьей группы — 2,7 тыс. грн.
Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним, выплатят по 1 тыс. грн.
Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, по 3,1 тыс. грн. Членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участникам войны и жертвам нацистских преследований, предоставят дополнительно по 650 грн.
Членам семей погибших/умерших защитников и защитниц выплатят по 1 тыс. грн.
Участникам войны и бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщикам, другим участникам борьбы с национал-социалистским режимом в тылу противника начислят дополнительно по 450 грн.
Стоит отметить, что такие доплаты ранее производились в честь Дня Победы в мае, однако в этом году власти решили перенести дату и расширили список категорий лиц. До войны суммы были несколько больше.
Больше о пенсиях
Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали дату, когда украинцы, получающие пенсии по инвалидности, могут потерять выплаты. Речь идет о ситуациях, когда во время войны нет возможности своевременно пройти осмотр и получить заключение медико-социальных экспертных комиссий.
Также мы сообщали, что украинское правительство приняло законодательную инициативу по пенсионным выплатам гражданам с временно оккупированных территорий и вынужденно живущих за пределами страны. В законопроекте прописаны условия, при которых будут производиться выплаты.