Пенсії за вислугу років — хто може отримати та який стаж має бути

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні деяким категоріям громадян законодавство дозволяє вихід на "заслужений відпочинок" раніше за інших. При цьому потрібно мати достатню кількість страхового стажу.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Читайте також:

Хто має право вийти на пенсію раніше

Як зазначають у ПФУ, йдеться про отримання пенсії за вислугу років. Її призначають громадянам, які працюють у певних сферах: охорони здоров'я, галузі освіти, авіасфері, морській галузі, сфері культури.

Зокрема, дозволяється вийти на пенсію достроково, незалежно від віку, працівникам медзакладів та освітніх закладів за наявності роботи на відповідних посадах щонайменше 26 років та шість місяців.

Чинне законодавство передбачає:

артистам можна виходити на пенсію за наявності стажу творчої діяльності 20-35 років;

дозволяється вийти на пенсію за вислугу років робітникам локомотивних бригад і окремим категоріям робітників, які працюють у сфері перевезень і забезпечують безпеку руху на залізниці та метрополітені під час досягнення пенсійного віку (чоловіки — 55 років, жінки — 50 років);

мають право раніше вийти на пенсію зі стажем у 26 років та шість місяців механізатори комплексних бригад у портах теж у разі досягнення пенсійного віку, як у робітників локомотивних бригад;

працівникам, які здійснюють управління повітряним рухом, дозволяється вихід на пенсію у такому віці: чоловікам — 50 років, а жінкам — 45 років, якщо є стаж 20 років.

Які зараз пенсії в Україні

У 2023 році українцям виплачують пенсії у широкому ціновому діапазоні: від 2 тисяч до понад 21 тисячу гривень. Колишні судді отримують грошове забезпечення у 91–96 тис. гривень. Йдеться про таку кількість громадян:

29,5% пенсіонерів отримують від 2 тис. до 3 тис. гривень;

21,3% — від 3 тис. до 4 тис. гривень;

15% — від 4 тис. до 5 тис. гривень;

23,2% — від 5 тис. до 10 тис. гривень;

10,4% — від 10 тис. гривень — у середньому 14,6 тис. гривень.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.