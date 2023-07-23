Пенсии за выслугу лет: кто может получить и какой стаж должен быть
В Украине некоторым категориям граждан законодательство разрешает выход на "заслуженный отдых" раньше других. При этом необходимо иметь достаточное количество страхового стажа.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Кто имеет право выйти на пенсию раньше
Как отмечают в ПФУ, речь идет о получении пенсии за выслугу лет. Ее назначают гражданам, работающим в определенных сферах: здравоохранении, области образования, авиасфере, морской отрасли, сфере культуры.
В частности, разрешается выйти на пенсию досрочно, независимо от возраста, работникам медучреждений и образовательных учреждений при наличии работы на соответствующих должностях не менее 26 лет и шести месяцев.
Действующее законодательство предусматривает:
- артистам можно выходить на пенсию при наличии стажа творческой деятельности 20-35 лет;
- разрешается выйти на пенсию за выслугу лет рабочим локомотивных бригад и отдельным категориям рабочих, работающих в сфере перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железной дороге и метрополитене при достижении пенсионного возраста (мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет);
- имеют право раньше выйти на пенсию со стажем в 26 лет и шесть месяцев механизаторы комплексных бригад в портах тоже в случае достижения пенсионного возраста, как у рабочих локомотивных бригад;
- работникам, осуществляющим управление воздушным движением, разрешается выход на пенсию в таком возрасте: мужчинам — 50 лет, а женщинам — 45 лет, если есть стаж 20 лет.
Какие сейчас пенсии в Украине
В 2023 году украинцам выплачивают пенсии в широком ценовом диапазоне: от 2 тысяч до более 21 тысячи гривен. Бывшие судьи получают денежное довольствие в 91–96 тыс. гривен. Речь идет о таком количестве граждан:
- 29,5% пенсионеров получают от 2 до 3 тыс. гривен;
- 21,3% — от 3 тыс. до 4 тыс. гривен;
- 15% — от 4 тыс. до 5 тыс. гривен;
- 23,2% —- от 5 тыс. до 10 тыс. гривен;
- 10,4% — от 10 тыс. гривен — в среднем 14,6 тыс. гривен.
Больше о пенсиях
Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.
Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.