Пенсии за выслугу лет — кто может получить и какой стаж должен быть

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Украине некоторым категориям граждан законодательство разрешает выход на "заслуженный отдых" раньше других. При этом необходимо иметь достаточное количество страхового стажа.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Кто имеет право выйти на пенсию раньше

Как отмечают в ПФУ, речь идет о получении пенсии за выслугу лет. Ее назначают гражданам, работающим в определенных сферах: здравоохранении, области образования, авиасфере, морской отрасли, сфере культуры.

В частности, разрешается выйти на пенсию досрочно, независимо от возраста, работникам медучреждений и образовательных учреждений при наличии работы на соответствующих должностях не менее 26 лет и шести месяцев.

Действующее законодательство предусматривает:

артистам можно выходить на пенсию при наличии стажа творческой деятельности 20-35 лет;

разрешается выйти на пенсию за выслугу лет рабочим локомотивных бригад и отдельным категориям рабочих, работающих в сфере перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железной дороге и метрополитене при достижении пенсионного возраста (мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет);

имеют право раньше выйти на пенсию со стажем в 26 лет и шесть месяцев механизаторы комплексных бригад в портах тоже в случае достижения пенсионного возраста, как у рабочих локомотивных бригад;

работникам, осуществляющим управление воздушным движением, разрешается выход на пенсию в таком возрасте: мужчинам — 50 лет, а женщинам — 45 лет, если есть стаж 20 лет.

Какие сейчас пенсии в Украине

В 2023 году украинцам выплачивают пенсии в широком ценовом диапазоне: от 2 тысяч до более 21 тысячи гривен. Бывшие судьи получают денежное довольствие в 91–96 тыс. гривен. Речь идет о таком количестве граждан:

29,5% пенсионеров получают от 2 до 3 тыс. гривен;

21,3% — от 3 тыс. до 4 тыс. гривен;

15% — от 4 тыс. до 5 тыс. гривен;

23,2% —- от 5 тыс. до 10 тыс. гривен;

10,4% — от 10 тыс. гривен — в среднем 14,6 тыс. гривен.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.