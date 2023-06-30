Індексація пенсій з 1 липня — кому з українців доплатять до 1 тис. грн

Українські громадяни у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищать виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Це передбачено урядовою постановою № 168 від 24 лютого 2023 року, повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Кому підвищать пенсії з 1 липня

За словами голови правління ПФУ Євгенія Капінуса, підвищення пенсій торкнеться:

державних службовців;

працівників органів місцевого самоврядування;

народних депутатів;

наукових працівників.

Виплати будуть проведені з 1 липня 2023 року в рамках індексації на 19,7% пенсій, згідно із законами України:

"Про державну службу";

"Про службу в органах місцевого самоврядування";

"Про статус народного депутата України";

"Про наукову і науково-технічну діяльність".

Йдеться про майже 300 тисяч пенсіонерів, які вийшли на пенсію за спеціальними законами.

Очікується, що аналогічно березневому підвищенню максимальна доплата становитиме близько 1 тис. гривень, а мінімальна — 100 гривень. Розмір доплат буде індивідуальним, адже залежить від початкової суми виплати.

Хто залишиться без підвищення у 2023-му

Не отримають підвищення поточного року чотири категорії громадян. Розміри пенсій не планують переглядати для таких осіб:

працюючих пенсіонерів із недостатнім низьким страховим стажем, розрахована пенсія яких не перевищує 2,1 тис. грн;

колишніх працівників органів прокуратури;

пенсіонерів із максимальними виплатами з розрахунку — 20,9 тис. грн;

пенсіонерам, які мають право на довічне грошове утримання.

Більше про пенсії

Нагадаємо, український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.

Також ми писали, що в Україні після масштабної індексації пенсійних виплат одна з категорій громадян почала отримувати понад 13,37 тис. грн. Такі виплати нараховують деяким чорнобильцям.