Индексация пенсий с 1 июля – кому из украинцев доплатят до 1 тыс. грн

Украинские граждане в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысят выплаты пенсионерам. Речь идет о планируемой индексации в около 20% для нескольких категорий граждан.

Это предусмотрено правительственным постановлением №168 от 24 февраля 2023 года, сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Кому повысят пенсии с 1 июля

По словам главы правления ПФУ Евгения Капинуса, повышение пенсий коснется:

государственных служащих;

работников органов местного самоуправления;

народных депутатов;

научных работников.

Выплаты будут произведены с 1 июля 2023 года в рамках индексации на 19,7% пенсий, согласно законам Украины:

"О государственной службе";

"О службе в органах местного самоуправления";

"О статусе народного депутата Украины";

"О научной и научно-технической деятельности".

Речь идет о почти 300 тысячах пенсионеров, которые вышли на пенсию по специальным законам.

Ожидается, что аналогично мартовскому повышению максимальная доплата составит около 1 тыс. гривен, а минимальная — 100 гривен. Размер доплат будет индивидуален, ведь зависит от первоначальной суммы выплаты.

Кто останется без повышения в 2023-м

Не получат повышения в текущем году четыре категории граждан. Размеры пенсий не планируют пересматривать для таких лиц:

работающих пенсионеров с низким страховым стажем, рассчитанная пенсия которых не превышает 2,1 тыс. грн;

бывших работников органов прокуратуры;

пенсионеров с максимальными выплатами из расчета — 20,9 тыс. грн;

пенсионерам, имеющим право на пожизненное денежное содержание.

Больше о пенсиях

Напомним, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

Также мы писали, что в Украине после масштабной индексации пенсионных выплат одна из категорий граждан начала получать более 13,37 тыс. грн. Такие выплаты начисляются некоторым чернобыльцам.