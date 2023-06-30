Индексация пенсий с 1 июля: кому из украинцев доплатят до 1 тыс. грн
В Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысят выплаты пенсионерам. Речь идет о планируемой индексации в около 20% для нескольких категорий граждан.
Это предусмотрено правительственным постановлением №168 от 24 февраля 2023 года, сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
Кому повысят пенсии с 1 июля
По словам главы правления ПФУ Евгения Капинуса, повышение пенсий коснется:
- государственных служащих;
- работников органов местного самоуправления;
- народных депутатов;
- научных работников.
Выплаты будут произведены с 1 июля 2023 года в рамках индексации на 19,7% пенсий, согласно законам Украины:
- "О государственной службе";
- "О службе в органах местного самоуправления";
- "О статусе народного депутата Украины";
- "О научной и научно-технической деятельности".
Речь идет о почти 300 тысячах пенсионеров, которые вышли на пенсию по специальным законам.
Ожидается, что аналогично мартовскому повышению максимальная доплата составит около 1 тыс. гривен, а минимальная — 100 гривен. Размер доплат будет индивидуален, ведь зависит от первоначальной суммы выплаты.
Кто останется без повышения в 2023-м
Не получат повышения в текущем году четыре категории граждан. Размеры пенсий не планируют пересматривать для таких лиц:
- работающих пенсионеров с низким страховым стажем, рассчитанная пенсия которых не превышает 2,1 тыс. грн;
- бывших работников органов прокуратуры;
- пенсионеров с максимальными выплатами из расчета — 20,9 тыс. грн;
- пенсионерам, имеющим право на пожизненное денежное содержание.
Больше о пенсиях
Напомним, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.
Также мы писали, что в Украине после масштабной индексации пенсионных выплат одна из категорий граждан начала получать более 13,37 тыс. грн. Такие выплаты начисляются некоторым чернобыльцам.