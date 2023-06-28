Пенсії в Україні — кому виплатять до 5 тис. грн надбавки

Жінка літнього віку. Фото: УНІАН

В Україні у серпні 2023 року деякі громадяни літнього віку отримають солідні доплати до пенсії. Виплати зроблять на честь Дня незалежності України.

Про це поінформував "24 канал".

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Як зазначається, це буде разове підвищення пенсії. Такі доплати раніше робили на честь Дня Перемоги у травні, однак цього року влада вирішила перенести дату.

Очікується, що підвищену разову доплату до Дня Незалежності України виплатять таким категоріям громадян:

людям з інвалідністю (І -ІІІ група);

постраждалим учасникам бойових дій;

постраждалим учасникам Революції Гідності;

людям, які мають особливі відзнаки та нагороди перед державою;

членам родин загиблих військових та осіб, що до них прирівнюються ;

учасникам бойових дій в Україні

Крім того, у серпні поточного року доплату до пенсії отримають ветерани Другої світової війни та жертви нацистських переслідувань.

Остаточні суми виплат невідомі, адже для кожного будуть індивідуальні. Якщо взяти до уваги виплати, здійснені у минулих роках, то, зокрема, до війни виплати були наступні:

4,4 тис. грн — особам з інвалідністю першої групи;

3,9 тис. грн — особам другої групи;

3,39 тис. грн — громадянам третьої групи;

1,49 тис. грн — учасникам бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності;

4,42 тис. грн — особам, визнаних такими, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

966 грн — членам родини загиблих;

612 грн — учасникам війни.

Виплати учасникам УПА та дисидентам

Навесні цього року в Україні парламент ухвалив нарахування підвищених пенсій:

учасникам повстанських рухів за незалежність України;

ув’язненим радянським дисидентам.

Йдеться про зміни до закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", які передбачають, що борці за незалежність країни у радянські часи також мають право на доплати в розмірі 4,2 тис. грн до звичайних пенсій.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про фінансування соціальних виплат у червні поточного року. Зокрема, спрямували на виплати пенсій вже понад 11 млрд грн.

Також ми повідомляли, що український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду України (ПФУ) на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.